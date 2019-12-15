Росконгресс примет участие в венчурном фонде на 300 млн долларов

Росконгресс планирует участвовать в создании венчурного фонда в объеме до 300 млн долларов.
Создание фонда обсуждалось на совместной панельной сессии Петербургского международного экономического форума и Doha Forum, которая прошла полях Дохийского форума в столице Катара.
Возможные партнеры будущего фонда, обратившиеся к Росконгрессу с венчурными инициативами, пока не раскрываются.
"Мы будем поддерживать этот фонд и его портфельные компании через свои коммуникационные площадки, - пояснил "РГ" глава Росконгресса Александр Стуглев. - Для стартапов и инвесторов это удобное представление проектов в рамках тех событий, которые мы организуем, это дорогого стоит. А мы со своей стороны рассчитываем, что коллеги, убедившись в эффективности такой работы, создадут денежный инструмент, чтобы представленные на наших площадках проекты, пройдя определенное сито, получали бы инвестиции. Подразумевается, что Росконгресс будет участвовать в управлении фондом, потому что мы будем предоставлять возможности информационного характера".
С катарской стороны к этой инициативе тоже есть интерес, добавил Стуглев: "У них есть мандат, есть ресурсы, задача российских компаний - предъявить качественные проекты. Какие-то из них могут быть реализованы в самом Катаре, чтобы потом стать глобальными, международными, инфраструктура Катара это позволяет".
Катар особенно заинтересован в проектах, связанных с повышением производительности труда, IT-технологиями и созданием "умного города", отметил глава Агентства поощрения инвестиций Катара шейх Али Аль-Валид аль Тани.
Согласно исследованию "Венчурный барометр 2019", треть участников российского венчурного рынка рассчитывают на инвестиции из азиатских и арабских стран, однако фактически таких инвесторов в 2019 году привлекли только 2% опрошенных. "Очевидно, что планы по привлечению инвесторов Ближнего Востока и Азии есть, но пока российскому венчурному рынку нечего предложить таким игрокам", - отмечают авторы исследования.
В 2020 году Катар примет участие в ПМЭФ в почетном статусе страны-гостя. Этот статус подразумевает участие в форуме официальной делегации на самом высоком уровне, представительной бизнес-делегации и интенсивный бизнес-диалог, указывает Росконгресс.
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