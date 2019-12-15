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15.12.2019 17:01
Рубрика: Общество

Россиянам напомнили, где рискованно покупать алкоголь

Текст: Ирина Невинная
В связи с приближающимися праздничными днями и повышением спроса на спиртные напитки Роспотребнадзор выпустил памятку, напомнив несколько простых правил, где лучше покупать алкоголь и чего избегать, чтобы не нарваться на контрафакт.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

1. Алкогольные напитки нужно покупать только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкоголя в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.

2. В местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук) алкоголь покупать опасно.

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3. Обращайте внимание, чтобы оплата за купленные бутылки прошла через кассу, и вам выдали чек. Реализация алкоголя предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), поэтому покупка обязательно происходит с использованием кассового аппарата.

4 Не покупайте алкоголь в интернете. Продажа спиртного таким способом в России запрещена, интернет-продавцы нарушают закон, и риск приобрести нелегальную продукцию чрезвычайно высок.

5. Как отличить легальную бутылку: на упаковке должна быть размещена целая, без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива. Кроме того, на марке должны содержаться сведения об объемной доле этилового спирта в напитке, объем тары в литрах (дм3), которая также должна совпадать с информацией на этикетке.

6. Колпачок должен плотно прилегать к стеклу, а не прокручиваться. При переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать.

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7. На бутылке, коробке (TetraPak) необходимо наличие акцизных марок. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. Без акцизной марки продается пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

"В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко" для проверки на подлинность каждой конкретной бутылки", - напомнили в Роспотребнадзоре.

И еще раз предупредили, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Но и абсолютно здоровым людям чрезмерное употребление спиртных напитков принесет вред.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Алкоголь и табак

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