Россияне стали сами оплачивать корпоративы

Только половина корпоративов в России проходит полностью за счет работодателя. Около трети, 37%, - за счет соплатежей работников и предприятий, а 12% - полностью за счет сотрудников. Это выяснили специалисты компании HeadHunter в ходе опроса.

При этом в столицах новогодние корпоративы чаще полностью оплачиваются компаниями (67% в Москве и 65% в Санкт-Петербурге), а вот в Тульской области почти четверть опрошенных заявили, что сотрудники сами оплачивают проведение праздника (23%). В госсекторе и НКО эта доля составляет и вовсе 35%.

Больше половины респондентов, 56% рассказали, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах, кафе или столовых. В 27% случаев в аренду берется отдельное помещение, и в 15% - праздник организовывается прямо на рабочих местах и в офисах. Чаще всего в офисах отмечают Новый Год опрошенные из Воронежской области (22%) и представители сферы искусства и массмедиа (29%). А отдельные помещения чаще других берут в аренду в туристической (41%), добывающей (38%) и IT (38%) сферах.

Если бы перед работниками поставили выбор - денежная премия или новогодний корпоратив, подавляющее большинство, 72%, выбрали бы деньги и только 18% - праздник. Больше всего тех, кто предпочел бы корпоратив деньгам, живет в Рязанской области (29%). Немало тех, кто сделал бы аналогичный выбор среди представителей сферы закупок (25%), госсектора (24%) и продаж (24%).

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