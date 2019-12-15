Российский боец Ян нокаутировал американца ударом в голову на турнире UFC

Российский боец UFC одержал шестую подряд победу в этом промоушене, красивым ударом ногой отправив в нокаут американца Юрайю Фэйбера.

Рано утром в воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе стартовал турнир UFC 245. В рамках этого шоу пройдут сразу три значимых поединка, среди которых два титульных. Камару Усман встретится с Колби Ковинтоном в рейтинговом бое, а за пояса сразятся Макс Холлоуэй с Александром Волкановски и Аманда Нуньес с Жермен де Рандами.

В одном из разогревочных поединков выступил российский боец Петр Ян, которого полюбили тысячи поклонников ММА за его яркую и зрелищную манеру ведения боя.

В Лас-Вегасе Ян встречался с американцем Юрайей Фэйбером, который провел почти втрое больше поединков в карьере, чем россиянин. Первый раунд боя фаворита не выявил. Ян действовал в своей манере, однако соперник внимательно контролировал происходящее в октагоне.

Второй раунд стал более удачным для Яна. Он дважды сильно потряс своего противника - сначала попал ударом руки, чуть позже американец получил неприятное попадание локтем. Однако Фэйбер все же смог завершить раунд.

То, что не получилось во втором раунде, Ян воплотил в третьем. В одном из моментов россиянин нанес сопернику сильный удар ногой в голову и Фэйбер отправился в нокаут.

Рефери остановил поединок и зафиксировал победу россиянина нокаутом. Всего в UFC у Яна шесть побед в шести боях. За карьеру в ММА это 14-я победа при одном поражении.

Ранее свой поединок в Лас-Вегасе провел еще один представитель России Омари Ахмедов. Он единогласным решением судей победил американца Яна Хейниша.