Сборная России потеряла шанс выиграть Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала. Это стало понятно, после того, шведы одолели чешскую команду со счетом 3:1.

"Тре крунур" одержали уже вторую победу на турнире. В первый игровой день скандинавы одолели россиян - 3:1. Таким образом, шведы набрали шесть очков. У сборной России на данный момент два балла. Поэтому даже победа над финнами в заключительном матче, который проходит в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе, не поможет Алексею Кудашову опередить Швецию. А вот сборная Финляндии еще может завоевать трофей. Для этого ей достаточно любой победы над хозяевами льда.