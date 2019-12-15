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Рубрика: Спорт

Сборная России потеряла шанс выиграть Кубок Первого канала

Текст: Илья Соболев
Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала. Это стало понятно, после того, шведы одолели чешскую команду со счетом 3:1.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Мирового вызова

"Тре крунур" одержали уже вторую победу на турнире. В первый игровой день скандинавы одолели россиян - 3:1. Таким образом, шведы набрали шесть очков. У сборной России на данный момент два балла. Поэтому даже победа над финнами в заключительном матче, который проходит в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе, не поможет Алексею Кудашову опередить Швецию. А вот сборная Финляндии еще может завоевать трофей. Для этого ей достаточно любой победы над хозяевами льда.

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