США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу

Власти Соединенных Штатов без широкой огласки объявили персонами нон-грата двух китайских дипломатов, которые якобы пытались проникнуть на территорию военной базы в штате Виргиния. Как сообщает газета The New York Times, ссылающаяся на анонимный источник в разведсообществе, инцидент произошел в конце сентября.

По версии источника, двое китайских дипломатов с супругами подъехали на своих автомобилях к пропускному пункту военного объекта, где охрана разрешила им проехать через ворота чтобы сразу развернуться и уехать. Но автомобили вместо этого продолжили движение по территории базы, остановившись лишь после того, как дорогу им перегородили пожарными машинами. Позже дипломаты заявили, что просто не поняли указаний охранников на английском языке.

Но источники газеты утверждают, что, возможно, китайцы таким образом пытались проверить, насколько хорошо охраняется база. По данным издания, это первое за более чем 30 лет выдворение китайских дипломатов из США из-за подозрений в шпионаже.