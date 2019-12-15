Стало известно, почему японки выглядят моложе своих лет

Японки известны своим умением выглядеть намного моложе по сравнению с реальным возрастом. В этом большую роль играет японская кухня и внимание к своему здоровью, включая ежегодные обследования у врачей. Однако кроме этого есть еще несколько уловок, к которым прибегают японские женщины, чтобы сохранить молодость.

В частности, пишет издание SM News, существуют несколько простых способов, которые помогут поддерживать молодой и цветущий вид.

Во-первых, волосы не надо туго затягивать в хвост, из-за этого растягивается кожа на лице. Достаточно собрать волосы, но не натягивать их.

Кроме того, японки часто улыбаются и смеются. В результате кожа на лице, по крайней мере так считают в Японии, быстрее насыщается кислородом и выглядит моложе и здоровей.

По утрам лучше не есть мучного - это дает отек на весь день. По причине отеков рекомендуется также избегать соленой рыбы, причем не только утром, а вообще есть ее как можно реже.

После пробуждения не стоит сразу заниматься физическими упражнениями, лучше подождать, пока организм полностью проснется.

Занимаясь домашними делами, одновременно можно утраивать для себя легкую физическую нагрузку - танцевать, подпрыгивать, нагибаться и так далее.

Ну и, конечно, не забывать ухаживать за кожей - маски, горячие ванны (в Японии горячую ванну, именно ванну, а не душ, принято принимать каждый вечер).