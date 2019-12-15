Новости

Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил реабилитацию 14:18
Мариинский театр представит детскую сказку "Белоснежка" 14:10
Стало известно, почему японки выглядят моложе своих лет 14:01
Крымский мост подсветили цветами российского триколора 14:00
Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе 13:53
В Москве продлили "желтый" уровень опасности 13:24
Затонувший в Севастополе плавдок и подлодку отбуксируют для утилизации 13:12
Ожирение резко повышает риск инсульта и рака у людей от 40 до 59 лет 12:56
На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон 12:42
Ученые разработали вещество, которое отталкивает супербактерии 12:22
В Коми пациентку с инсультом отвезли в больницу на полу вагона поезда 12:14
Росконгресс примет участие в венчурном фонде на 300 млн долларов 12:05
Российские ученые нашли способ диагностировать шизофрению по крови 12:00
Видео: Фанаты подрались с пожарными на концерте Макса Коржа 11:51
"Это счастье!": София Ротару прокомментировала возвращение в Россию 11:45
В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил 11:42
Ушел из жизни патриарх отечественной журналистики Михаил Ненашев 11:40
Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей 11:32
Песков: Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов 11:29
Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю 11:29
В Мексике построены первые в мире дома с использованием 3D-печати 11:05
В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком 10:54
Усман нокаутировал Ковинтона в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе 10:50
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и заварить чай 10:45
Крупа вросла в кожу. В Омске родители истязали ребенка стоянием на гречке 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
15.12.2019 14:01
Рубрика: В мире

Стало известно, почему японки выглядят моложе своих лет

Текст: Антон Жгутиков

Японки известны своим умением выглядеть намного моложе по сравнению с реальным возрастом. В этом большую роль играет японская кухня и внимание к своему здоровью, включая ежегодные обследования у врачей. Однако кроме этого есть еще несколько уловок, к которым прибегают японские женщины, чтобы сохранить молодость.

Фото: REUTERS
В Японии женщинам запретили на работе носить очки

В частности, пишет издание SM News, существуют несколько простых способов, которые помогут поддерживать молодой и цветущий вид.

Во-первых, волосы не надо туго затягивать в хвост, из-за этого растягивается кожа на лице. Достаточно собрать волосы, но не натягивать их.

Кроме того, японки часто улыбаются и смеются. В результате кожа на лице, по крайней мере так считают в Японии, быстрее насыщается кислородом и выглядит моложе и здоровей.

По утрам лучше не есть мучного - это дает отек на весь день. По причине отеков рекомендуется также избегать соленой рыбы, причем не только утром, а вообще есть ее как можно реже.

После пробуждения не стоит сразу заниматься физическими упражнениями, лучше подождать, пока организм полностью проснется.

Занимаясь домашними делами, одновременно можно утраивать для себя легкую физическую нагрузку - танцевать, подпрыгивать, нагибаться и так далее.

Ну и, конечно, не забывать ухаживать за кожей - маски, горячие ванны (в Японии горячую ванну, именно ванну, а не душ, принято принимать каждый вечер).

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Володин: Необходимо защищать журналистов, рискующих жизнью
В Польше выступили против конфронтации Запада и России
В России выявлен новый канал утечки персональных данных
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США
Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны