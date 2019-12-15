Министерство юстиции России предлагает поручить судебным приставам надзор за абсолютно всеми структурами, занимающимися взысканием долгов.

По счетам надо платить, но и выставлять счет должнику тоже надо со всей вежливостью. Несколько лет назад был принят закон, прописавший правила взыскания долга. А судебных приставов наделили полномочиями контролировать работу коллекторов.

В последние годы слово коллектор стало вызывать самые неприятные ассоциации. Это хамство, угрозы, даже преступления, словно на такую работу специально набирают чудовищ.

После того как новые правила заработали, на рынке многое изменилось. Официальные коллекторы - это деловые люди, обязанные действовать в жестких рамках. Общение с должником строго регламентировано, назойливость наказуема. Даже звонок в неурочный час уже грозит коллектору штрафом.

Однако, по словам экспертов, "упавшее знамя" подхватили некоторые сотрудники банков, посчитавшие, что на них правила не распространяются.

Сигналы о жестких банкирах уже начали поступать из многих регионов. Более того, банкиры-взыскатели наседали не только на должников, но и на государственные организации. В Подмосковье как-то некий Ф., сотрудник известного банка, несколько месяцев донимал бесконечными звонками один из районных судов. По большому счету, от его назойливости страдали не судьи и сотрудники суда, а граждане, которые не могли дозвониться до суда. Так как все телефоны буквально оборвал банкир.

Но на практике возник вопрос, вправе ли судебные приставы привлекать к ответственности банкиров из подразделений по взысканию долгов. Теперь Минюст предлагает решить вопрос кардинальным образом: под контроль приставов должны попасть не только коллекторы и банкиры из служб взыскания, но вообще все, кто на профессиональной основе занимается взысканием долгов.

Ведомство разработало законопроект, в целом реформирующий систему взыскания долгов. Например, инициативой предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования задолженности.

По оценке Минюста, сегодня возвратом просроченной задолженности занимаются более 43 тысяч организаций, из них лишь 300 коллекторские фирмы

Это значит, если кто-то не отдает долг, надо сначала официально обратиться к нему с предложением рассчитаться. Если должник откажется или промолчит, тогда уже надо идти в суд.

Также, согласно проекту, и банкиры, и сотрудники микрофинансовых организаций, и все, кто занимается профессиональным взысканием долгов, войдут в реестр службы судебных приставов и будут ей поднадзорны. По оценкам Минюста, сегодня возвратом просроченной задолженности занимаются более 43 тысяч организаций (43 350, если быть точным). Из них 300 - профессиональные коллекторские организации, 1900 - микрофинансовые организации, 800 - кредитные организации, 2100 - кредитные потребительские кооперативы, 900 - сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 4000 - ломбарды, 20 000 - управляющие компании, 12 900 - ресурсоснабжающие организации, 250 - региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 200 - операторы связи. И все они должны буду войти в реестр приставов. Так что теперь можно будет наказывать и управдомов, и сотрудников ломбардов, и представителей сотовых компаний, если те не слишком деликатно обойдутся с должником.

Если лицо не будет включено в реестр службы судебных приставов, оно будет вправе лишь писать должнику письма. И отправлять почтой.

Еще интересная новация: предлагается прописать в законе такое понятие, как автоматизированный интеллектуальный агент ("робот-коллектор"). Некоторые банки уже начали использовать подобные программы, но даже искусственному интеллекту не позволят тревожить должника по ночам, за нарушения, допущенные роботом, кто-то должен будет ответить.

Кстати, судебные приставы опровергли информацию о якобы десятках миллионах невыездных, появившуюся в прессе.

Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, на 1 ноября этого года действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из России. Из них 40 процентов (1,4 миллиона) составили должники по алиментам. Причем число невыездных даже немного сократилось. На 1 июля их было 3,58 миллиона человек.