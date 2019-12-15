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15.12.2019 12:22
Рубрика: Общество

Ученые разработали вещество, которое отталкивает супербактерии

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Канадские ученые разработали вещество, которое отталкивает даже самые устойчивые к антибиотикам микробы, так называемые "супербактерии". По замыслу ученых, оно может быть размещено в любых помещениях - от больниц до кухонь - на предметах, к которым часто прикасаются люди, - дверных ручках, подставок для капельниц и перилах, а также на других поверхностях, которые буквально притягивают бактерии, такие как MRSA и C. difficile. Материал также можно использовать для упаковки продуктов питания, сообщает научное издание New Atlas.

Фото: iStock
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Это вещество, разработанное в канадском университете МакМастер, принимает форму прозрачной пластиковой пленки, которая, как сообщается, является гибкой, долговечной и недорогой в производстве.

Лабораторные тесты показали, что пленка отразила почти все устойчивые к антибиотикам бактерии MRSA и Pseudomonas, которые были нанесены на ее поверхность. Исследователи проверили эффективность поверхности, сделав снимки с помощью электронного микроскопа, которые показали, что эти "супербактерии" не смогли закрепиться на новой поверхности.

Вещество работает благодаря сочетанию нанотехнологии и химии. Поверхность состоит из микроскопических морщин, которые исключают контакт с любыми внешними молекулами. Например, капля воды или крови просто отскакивает, когда она приземляется на поверхность вещества. То же самое относится и к бактериям. Чтобы повысить его отталкивающие свойства, материал дополнительно погружают в жидкий химикат на основе фтора.

Общество Наука

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