Умер один из лучших хоккеистов в истории Беларуси Владимир Цыплаков

Нападающий "Баффало" Владимир Цыплаков в матче с "Нью-Йорк Айлендерс", 30 декабря 2000 г. Фото: REUTERS

В возрасте 50 лет ушел из жизни известный белорусский хоккеист Владимир Цыплаков. Об этом сообщает издание belarushockey.com, которому эту информацию подтвердили несколько источников.

Владимир Цыплаков был одним из самых известных хоккеистов в Беларуси. Он трижды признавался лучшим хоккеистом страны. В активе Цыплакова выступление на двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. В составе белорусской сборной он провел 46 матчей, в которых забросил 24 шайбы и столько же раз ассистировал партнерам.

На счету Цыплакова 349 матчей в Национальной хоккейной лиге. Он защищал цвета "Лос-Анджелеса" и "Баффало". В сильнейшей лиге мира белорусский форвард забросил 70 шайб и 103 раза ассистировал партнерам.

После завершения карьеры Владимир Цыплаков работал тренером в белорусской сборной, а также работал в нескольких клубах.