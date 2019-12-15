В ЕС запретили провозить в багаже овощи и фрукты

Евросоюз запретил провоз фруктов и овощей в багаже для граждан. Туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока, огурца или морковки без фитосанитарного сертификата. "С 14 декабря регламент N 2016/2031 Европейского парламента и Совета ЕС о защитных мерах против вредителей растений отменит действие прежней директивы 2000/29/ЕС, которая ранее регулировала данный вопрос", - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора. Каждая из стран разработает свои подзаконные акты.

В Евросоюз уже запрещено ввозить из третьих стран мясные изделия и молочные продукты. Теперь и для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток.

"Растительных "альтернатив" чиновники ЕС оставили немного: фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Очевидно, что из этого списка российским туристам доступнее всего бананы", - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Физлицо "не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин", не имея сертификата, говорится в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку "физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС". Это актуально и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС.

Контролировать ввоз овощей и фруктов будут на всех пунктах въезда: автомобильных, морских и воздушных

"При наличии сертификата физлицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограммов. При превышении данной нормы применяются такие же правила, как и при коммерческом ввозе", - отметили в АТОР. Ограничение ввоза определенных продуктов - нормальная практика для стран, которые беспокоятся о своем фитосанитарном и ветеринарном благополучии, отметил в беседе с "РГ" председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. "Несмотря на то что мир стал более глобальным, страны вводят изоляционные меры, чтобы защитить себя", - сказал он.