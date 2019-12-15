В ЕС запретили провозить в багаже овощи и фрукты

В Евросоюз уже запрещено ввозить из третьих стран мясные изделия и молочные продукты. Теперь и для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток.
"Растительных "альтернатив" чиновники ЕС оставили немного: фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Очевидно, что из этого списка российским туристам доступнее всего бананы", - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Физлицо "не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин", не имея сертификата, говорится в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку "физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС". Это актуально и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС.
"При наличии сертификата физлицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограммов. При превышении данной нормы применяются такие же правила, как и при коммерческом ввозе", - отметили в АТОР. Ограничение ввоза определенных продуктов - нормальная практика для стран, которые беспокоятся о своем фитосанитарном и ветеринарном благополучии, отметил в беседе с "РГ" председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. "Несмотря на то что мир стал более глобальным, страны вводят изоляционные меры, чтобы защитить себя", - сказал он.