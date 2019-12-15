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15.12.2019 06:00
Рубрика: Экономика

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Текст: Георгий Панин
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

- Уходящий декабрь так же, как и 2019 год, для российского рубля оказались счастливыми. В декабре всего за две недели рубль укрепился к доллару на 2,7 процента, а к евро - на 1,9 процента. А с начала 2019 года рубль вырос к "американцу" на 6,5 процента и к единой европейской валюте - на 9,1 процента.

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет. Уже выигрывает. В отличие от тех, кто хранил сбережения в валютах развитых стран, особенно в евро.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Не говоря уже о том, что банковские депозиты в евро стали наименее привлекательным вложением года из-за очень низких процентных ставок по ним. И более того, в банковских кругах всерьез обсуждается возможность со временем обнулить проценты по вкладам в евро или даже вообще ввести отрицательные процентные ставки.

Мы же в своих прогнозах в конце прошлого и начале нынешнего года были достаточно консервативны из-за повышения НДС. Оно, по нашим расчетам, должно было негативно повлиять на российскую экономику как минимум в первом квартале 2019 года. В начале года рубль падал, и наш консерватизм, когда мы рекомендовали разделить сбережения между долларом и рублем, в краткосрочном аспекте полностью оправдался.

Однако далее мы советовали увеличивать долю сбережений в рублях, но не отказываясь полностью от "гринбека". Нужно отметить, что высокая волатильность рубля в течение года и не самые высокие темпы его укрепления к доллару и евро во многом подтвердили нашу правоту. Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента. А в 2016 году он вырос по отношению к американской валюте на 20 процентов и заслужил звание "самой доходной валюты года", которое рублю присвоили ведущие мировые информагентства.

Фото: iStock
Что будет с рублем до конца года

Рубль поддержали сразу несколько факторов, главным из которых являются цены на нефть, но уже не единственным. Цена нефти с начала 2019 года выросла на 6,1 процента, но для рынка нефтяных фьючерсов (то есть ценных бумаг), такие темпы роста являются не слишком высокими. Так что на рубль ещё оказывали влияние денежно-кредитная политика Банка России, которая с июня начала существенно смягчаться. Свою роль сыграли сильные макроэкономические показатели, прежде всего, невысокая инфляция потребительских цен. А также уменьшение санкционного давления со стороны США и снижение опасений инвесторов относительно введения санкций США против российского госдолга.

Но не все факторы укрепления рубля исчерпаны. И одним из таких новых факторов становятся ожидания достижения компромисса между США и Китаем в их торговом конфликте, который выразится в подписании первой фазы торговой сделки.

Если эта сделка будет заключена до конца года, то мы реально можем увидеть доллар по 62 рубля, а евро - по 69 рублей. Однако если сделка сорвется, то доллар опять вернется в коридор 63-65 рублей, а евро - на уровни в 70-72 рубля. До конца декабря мы ожидаем увидеть доллар в коридоре не выше 64,5 рубля, евро - не выше 72 рублей.

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