В Германии растет разрыв в уровне жизни земель. Причем водораздел теперь проходит и по оси "север - юг", а не только между восточными территориями бывшей ГДР и западными областями. Согласно докладу "Мониторинг бедности-2019", проведенному по заказу правительства ФРГ, именно на западе страны "появились новые проблемные регионы".

Первое место антирейтинга заняла Рурская область, некогда индустриальный центр Германии. Уровень бедности в этой части земли Северный Рейн - Вестфалия составляет 21,1 процента. Неблагополучным по немецким стандартам признан и вольный ганзейский город Бремен - самая маленькая земля в ФРГ. Зато Бавария и Баден-Вюртемберг сохраняют лидерство среди земель с наиболее высоким уровнем жизни граждан - "показатель бедности" там не дотягивает до 12 процентов. А вот исследование, обнародованное Ассоциацией сельхозпроизводителей Германии, показало: все более уязвимой группой становятся фермеры.

Как передает "Немецкая волна", в этом году крестьянские хозяйства не досчитались 18 процентов прибыли, средний доход аграриев составил всего 55 тысяч евро. По их интересам ударили новые требования к использованию удобрений и к условиям содержания животных, а также соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и МЕРКОСУР - общим рынком стран Южной Америки. Недаром по Германии прокатилась волна протестов.

"Сложнее всего приходится небольшим хозяйствам, им не хватает субсидий в отличие от крупных предприятий, скупающих земли и получающих поддержку на уровне ЕС. У нас с женой своя ферма с коровами и сыроварней, мы поставляем продукты в соседние лавочки или местные отели. При этом цены на "молочку" падают, а издержки растут, - поделился с "РГ" Райко Воллерт, глава Союза фермерских хозяйств в Тюрингии, который этой осенью лично участвовал в "тракторной забастовке" в Эрфурте. - Пять лет назад на бульваре Юрия Гагарина стояли восемь тракторов, сейчас мы вывели на улицы более пятидесяти машин, в рядах наших сторонников уже полторы тысячи человек - это о чем-то говорит".