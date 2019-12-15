Новости

На Сахалине напали на сотрудников "скорой помощи" 09:18
Российский боец UFC Ян бросил вызов чемпиону Генри Сехудо 09:02
Видео: завтракающий крокодил перекрыл дорогу в ЮАР 09:00
Кучеров получил травму в матче против команды Овечкина 08:52
По делу Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, заказавшая убийство мужа 08:31
Кардиолог рассказал, что он делает каждую неделю для здоровья сердца 08:09
Российский боец Ян нокаутировал американца ударом в голову на турнире UFC 08:06
В Польше выступили против конфронтации Запада и России 07:53
Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны 06:46
В Южной Корее подвели итоги страшной аварии на автомагистрали 06:32
На Дальнем Востоке произошло три землетрясения за сутки 06:30
Вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 06:19
В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека 06:13
В США сообщили о разработке "способной преодолеть" ПВО России ракете 06:01
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США 05:36
На космодроме Восточный начинается монтаж стартового стола для ракеты "Ангара" 04:56
Власти Венесуэлы сообщили о подготовке терактов оппозицией 04:36
Сенатор Грэм спрогнозировал скорое прекращение процедуры импичмента 03:59
В России выявлен новый канал утечки персональных данных 03:26
СМИ: На следующей неделе США объявят о сокращении контингента в Афганистане 02:44
Каррера начал карьеру в АЕКе с победы 02:01
С 15 декабря США восстановят санкции против ядерного объекта в Иране 01:42
Умер один из лучших хоккеистов в истории Беларуси Владимир Цыплаков 01:34
Москва может обновить 133-летний рекорд тепла 00:56
Во Владикавказе экс-прокурор задержана за заказное убийство следователя 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
15.12.2019 06:32
Рубрика: В мире

В Южной Корее подвели итоги страшной аварии на автомагистрали

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Семеро погибших и 32 раненых, а также восемь сгоревших машин и около сорока поврежденных - таковы итоги страшного ДТП, которое произошло вчера рано утром на одной из скоростных автомагистралей Южной Кореи. Полностью последствия аварии были устранены совсем недавно.

Фото: REUTERS/PAUL BARKER
В Корее умер основатель концерна Daewoo Ким У Чжун

На самом деле имели место две крупные аварии, которые произошли примерно в одном и том же месте, в одно и то же время. Сначала в 4 часа 41 минуту утра в субботу 14 декабря на скоростном шоссе между городами Санчжу и Ёнчхон, что на юго-востоке Кореи, столкнулись в общей сложности около двадцати автомобилей. Причиной стало обледенение дороги, которое не было заметно невооруженному глазу. Это так называемый "черный лед", когда тончайшая пленка воды замерзает, но остается прозрачной. Асфальт выглядит как обычно, но самом деле дорога превращается в каток. Именно это и произошло.

Одну из машин занесло на гололеде, другие просто не смогли затормозить, так как тормоза оказывались бесполезными, автомобили стали врезаться один в другой. В результате первой аварии в направлении в сторону Ёнчхона погибли шесть человек, 14 получили ранения. Одновременно начался пожар, который охватил несколько машин. Прибывшие на место ДТП пожарные два часа боролись с огнем. Полностью выгорели восемь автомобилей.

Однако на этом дело не закончилось. Примерно в то же время, но на участке шоссе, ведущего в противоположную сторону, в двух километрах от первого ДТП, снова из-за гололеда столкнулись также около двух десятков автомобилей. Погиб один человек и 18 получили ранения.

Общий итог этих утренней трагедии на шоссе Санчжу-Ёнчхон - семь погибших, 32 раненых, восемь выгоревших машин, а всего столкнулись около 40 автомобилей. Полиция, пожарные, медики и сотрудники иных ведомств долгое время восстанавливали движение на дороге и разбирались с последствиями, сумев нормализовать поток лишь к позднему вечеру.

В мире Восточная Азия Южная Корея

Главное сегодня

В Польше выступили против конфронтации Запада и России
В России выявлен новый канал утечки персональных данных
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США
Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны
Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии