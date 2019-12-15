В Южной Корее подвели итоги страшной аварии на автомагистрали

Семеро погибших и 32 раненых, а также восемь сгоревших машин и около сорока поврежденных - таковы итоги страшного ДТП, которое произошло вчера рано утром на одной из скоростных автомагистралей Южной Кореи. Полностью последствия аварии были устранены совсем недавно.

На самом деле имели место две крупные аварии, которые произошли примерно в одном и том же месте, в одно и то же время. Сначала в 4 часа 41 минуту утра в субботу 14 декабря на скоростном шоссе между городами Санчжу и Ёнчхон, что на юго-востоке Кореи, столкнулись в общей сложности около двадцати автомобилей. Причиной стало обледенение дороги, которое не было заметно невооруженному глазу. Это так называемый "черный лед", когда тончайшая пленка воды замерзает, но остается прозрачной. Асфальт выглядит как обычно, но самом деле дорога превращается в каток. Именно это и произошло.

Одну из машин занесло на гололеде, другие просто не смогли затормозить, так как тормоза оказывались бесполезными, автомобили стали врезаться один в другой. В результате первой аварии в направлении в сторону Ёнчхона погибли шесть человек, 14 получили ранения. Одновременно начался пожар, который охватил несколько машин. Прибывшие на место ДТП пожарные два часа боролись с огнем. Полностью выгорели восемь автомобилей.

Однако на этом дело не закончилось. Примерно в то же время, но на участке шоссе, ведущего в противоположную сторону, в двух километрах от первого ДТП, снова из-за гололеда столкнулись также около двух десятков автомобилей. Погиб один человек и 18 получили ранения.

Общий итог этих утренней трагедии на шоссе Санчжу-Ёнчхон - семь погибших, 32 раненых, восемь выгоревших машин, а всего столкнулись около 40 автомобилей. Полиция, пожарные, медики и сотрудники иных ведомств долгое время восстанавливали движение на дороге и разбирались с последствиями, сумев нормализовать поток лишь к позднему вечеру.