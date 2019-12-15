В Кремле не готовят встречу Путина с Трампом

Новых данных по предстоящим контактам президентов России и США нет, подготовка к переговорам не ведется.

"В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал... Тем не менее, пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет", - заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Контакты есть, но на уровне дипломатов и военных. И это позитив, считает Песков. "По крайней мере, это позволяет поддерживать диалог по сиюминутным проблемам и позволяет нам дальше не сваливаться в какую-то яму, скажем так, острых противоречий", - пояснил он.

Напомним, что ранее Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование Дня победы в мае 2020 года, американский лидер заинтересовался предложением, но официального ответа пока не было.