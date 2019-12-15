В Мексике построены первые в мире дома с использованием 3D-печати

Два дома в бедной сельской части Мексики были построены с помощью гигантского 3D-принтера шириной в десять метров. Они возведены в штате Табаско в сейсмической зоне, которая также часто подвержена наводнениям.

Как сообщает CNN, застройщики надеются построить к концу 2020 года пятьдесят таких домов, которые образуют первый в мире жилой квартал из строений, построенных исключительно с помощью 3D-печати. При этом дома возведены с учетом пожеланий людей, которые будут проживать в них, и заменят лачуги бедняков, сделанных из кусков дерева, металла и любых материалов, которые они могли себе позволить. В этой сельской местности Мексики ее жители имеют самый низкий доход в стране и живут в среднем на три доллара в день. К домам уже проведено водоснабжение, внутри они оснащены санузлом и электропроводкой, и, по словам разработчиков проекта, способны выдержать наводнения и землетрясения.

"Эти семьи являются наиболее уязвимыми. Они живут в лачугах и когда во время сезона дождей сутками идет дождь, в этих строениях месяцами стоит вода по колено", - заявил в интервью телекомпании Бретт Хаглер, генеральный директор некоммерческой организации, которая помогает семьям, нуждающимся в жилье. С момента своего основания в 2014 году компания построила более 2700 домов в Южной Америке и Мексике. Однако это первый реализованный проект по строительству дома, выполненный полностью на основе 3D-печати.

Организация объединилась с компанией, занимающейся технологиями строительства, которая с участием инженеров из Силиконовой долины разработала робототехнику для 3D-печати, используемую в проекте. Сначала десятиметровый принтер Vulcan II, на создание которого ушло три года, выдает бетонную смесь, которая затвердевает при высыхании, выстраивая стены по одному слою за раз. Чтобы построить два дома одновременно, требуется круглосуточная работа принтера в течение 3-4 дней: это примерно в два раза быстрее, чем если возвести подобный дом с использованием традиционных технологий. Авторы проекта уверяют, что бетонная смесь, которую производит принтер, прочнее традиционного бетона. Кроме того, фундамент был дополнительно укреплен с помощью этой смеси, чтобы противостоять сейсмической активности.

В домах с плоской крышей, но с изогнутыми стенами площадью 46,5 квадратных метров, есть две спальни, одна ванная комната, гостиная и кухня. По уверению разработчиков, Vulcan II способен построить дом площадью 185 квадратных метров и однопанельные стены почти в три метра в высоту и девять метров в ширину. Самой большой проблемой было доставить Vulcan II на стройплощадку и справиться с суровыми погодными условиями. Массивный принтер перевозился в стандартном транспортном контейнере. По словам представителей компании, у пограничных и таможенных службы США было много вопросов, когда увидели столь необычную конструкцию в контейнере.

По данным организации Habitat for Humanity, около 1,6 миллиарда человек в мире, преимущественно в бедных странах, не имеют нормального жилья и почти всю жизнь проводят в лачугах и фавелах. Дешевая и быстрая в плане возведения домов технология 3-D в перспективе может произвести революцию в строительной индустрии.