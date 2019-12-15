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15.12.2019 13:33
Рубрика: Общество
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В Папуа-Новой Гвинее открылся Кабинет русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
В столице Папуа-Новой Гвинеи открылся кабинет русского языка. В городе Порт-Морсби будут работать курсы русского. Всех желающих также познакомят с культурой и фольклором России, в том числе с российскими фильмами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый в стране Российский центр открыли по инициативе Фонда имени Миклухо-Маклая при поддержке МИД России и фонда "Русский мир".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Кабинет располагается в Национальной библиотеке, он оборудован компьютерами для дистанционного обучения русскому языку; здесь есть подборка российских фильмов, русская литература и программное обеспечение для доступа к базе данных российских книг, предоставленной Российской национальной библиотекой, сообщает сайт фонда имени Миклухо-Маклая.

По мнению организаторов, открытие кабинета русского языка и культуры является историческим и возвращает российское присутствие в Папуа-Новой Гвинее. В фонде Миклухо-Маклая уверены, что деятельность Российского кабинета будет способствовать восстановлению исторических и дипломатических отношений между РФ и Папуа-Новой Гвинеей по всем направлениям, даст возможность сохранить достижения российских первооткрывателей и ученых.

Кстати, еще одной задачей кабинета станет информационная поддержка россиян в Папуа-Новой Гвинее.

Фото: france.mid.ru
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На торжественную церемонию открытия Российского кабинета собрались почетные гости, среди них Николай Миклухо-Маклай, потомок и полный тезка знаменитого русского ученого и путешественника.

Изучение русского языка благодаря Российскому кабинету будет проходить теперь на постоянной основе, отметил директор Национальной библиотеки и Архива Папуа-Новой Гвинеи Какаито Каси. А это, считают гвинейские дипломаты, открывают для местных жителей возможности обучения в России.

К слову, во время церемонии открытия Российского кабинета были вручены сертификаты первой группе гвинейцев, успешно прошедших дистанционное обучение русскому языку по программе Петербургского Государственного университета путей сообщения при поддержке Министерства просвещения РФ, а также организационной поддержке фонда имени Миклухо-Маклая.

Общество Образование

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