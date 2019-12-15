Новости

На Сахалине напали на сотрудников "скорой помощи" 09:18
Российский боец UFC Ян бросил вызов чемпиону Генри Сехудо 09:02
Видео: завтракающий крокодил перекрыл дорогу в ЮАР 09:00
Кучеров получил травму в матче против команды Овечкина 08:52
По делу Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, заказавшая убийство мужа 08:31
Кардиолог рассказал, что он делает каждую неделю для здоровья сердца 08:09
Российский боец Ян нокаутировал американца ударом в голову на турнире UFC 08:06
В Польше выступили против конфронтации Запада и России 07:53
Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны 06:46
В Южной Корее подвели итоги страшной аварии на автомагистрали 06:32
На Дальнем Востоке произошло три землетрясения за сутки 06:30
Вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 06:19
В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека 06:13
В США сообщили о разработке "способной преодолеть" ПВО России ракете 06:01
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США 05:36
На космодроме Восточный начинается монтаж стартового стола для ракеты "Ангара" 04:56
Власти Венесуэлы сообщили о подготовке терактов оппозицией 04:36
Сенатор Грэм спрогнозировал скорое прекращение процедуры импичмента 03:59
В России выявлен новый канал утечки персональных данных 03:26
СМИ: На следующей неделе США объявят о сокращении контингента в Афганистане 02:44
Каррера начал карьеру в АЕКе с победы 02:01
С 15 декабря США восстановят санкции против ядерного объекта в Иране 01:42
Умер один из лучших хоккеистов в истории Беларуси Владимир Цыплаков 01:34
Москва может обновить 133-летний рекорд тепла 00:56
Во Владикавказе экс-прокурор задержана за заказное убийство следователя 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
15.12.2019 07:53
Рубрика: В мире

В Польше выступили против конфронтации Запада и России

Попытки сделать из России врага могут навредить Польше. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в интервью агентству Reuters.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО

По его словам, как страна, которая соседствует с Россией, Польша никогда не будет настаивать на противостоянии Запада с Москвой, "потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", - цитирует Щерского РИА Новости.

Он также напомнил, что на саммите НАТО, состоявшемся в Лондоне, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой, однако на позицию Дуды французскому лидеру повлиять не удалось. По словам Щерского, возможности для дипломатии с Россией у Польши "ограничены", как и возможности для диалога.

Ранее депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности. По его словам, Варшаве необходимо перестать злить Москву. Парламентарий осудил правительство, одобрившее расширение военного присутствия США в Польше. Босак подчеркнул, что холодная война закончилась и настало время политики сделок. Варшаве следует начать думать "самим за себя" и не смотреть на то, как ее политику будут воспринимать извне, подытожил парламентарий.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

В Польше выступили против конфронтации Запада и России
В России выявлен новый канал утечки персональных данных
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США
Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны
Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии