В Польше выступили против конфронтации Запада и России

Попытки сделать из России врага могут навредить Польше. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в интервью агентству Reuters.

По его словам, как страна, которая соседствует с Россией, Польша никогда не будет настаивать на противостоянии Запада с Москвой, "потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", - цитирует Щерского РИА Новости.

Он также напомнил, что на саммите НАТО, состоявшемся в Лондоне, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой, однако на позицию Дуды французскому лидеру повлиять не удалось. По словам Щерского, возможности для дипломатии с Россией у Польши "ограничены", как и возможности для диалога.

Ранее депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности. По его словам, Варшаве необходимо перестать злить Москву. Парламентарий осудил правительство, одобрившее расширение военного присутствия США в Польше. Босак подчеркнул, что холодная война закончилась и настало время политики сделок. Варшаве следует начать думать "самим за себя" и не смотреть на то, как ее политику будут воспринимать извне, подытожил парламентарий.