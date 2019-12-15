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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и заварить чай 10:45
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15.12.2019 10:45
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и заварить чай

Текст: Руслан Мельников
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о том, как следует выбирать чай и как его лучше заваривать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, на сайте ведомства говорится о том, что при покупке чая необходимо изучить упаковку. Она не должна быть поврежденной или помятой. Кроме того, следует обратить внимание на материалы, из которых произведена упаковка, контактирующая с пищевыми продуктом. При этом маркировка должна содержать наименование и состав продукта, информацию об изготовителе, а также дату упаковки, массу нетто, сведения о подтверждении соответствия, знак обращения на рынке и условия хранения. Кроме того, обязательно наличие срока годности или даты окончания срока годности и способа приготовления.

Фото: Reuters
Назван продукт, снижающий уровень холестерина

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что качество чая можно определить и по внешнему виду сухих чайных листьев. Если они одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности, то это является хорошим признаком. А вот при наличии в чае поломанных листьев, стеблей, посторонних включений и чайной крошки есть повод задуматься, нужно ли покупать такой продукт. Также качество чая можно определить по оттенку и запаху приготовленного напитка.

"Настой напитка, приготовленного из качественного сырья, обладает высокой прозрачностью, ярким темным, однородным цветом, нежным ароматом и терпким вкусом. Запахи гари, плесени и сырости - признаки некачественного чая", - поясняют специалисты. Также следует учитывать, что чай нужно хранить в темном, сухом и прохладном месте.

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что разные виды чая требуют особого подхода при заваривании. Правильное приготовление напитка позволит насладиться им с максимальной пользой. При этом сохранится не только вкус, но и содержащиеся в напитке биологически активные вещества. Например, черный чай, пуэр и улун следует заваривать при температуре около 90 градусов. А вот вода, используемая при приготовлении зеленого и белого чая, должна быть не такой горячей. Специалисты рекомендуют заваривать эти виды чая при температуре не более 75-80 градусов. Использовать кипяток не стоит, потому что в этом случае чай может оказаться излишне горьким.

Также не рекомендуется заготавливать крепкую заварку на несколько дней, поскольку такой чай утрачивает свой аромат и полезные антиоксидантные свойства. Кроме того, в нем могут появиться болезнетворные бактерии.

"Максимально вкусным и полезным будет только свежеприготовленный чай", - отмечают в Роспотребнадзоре.

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