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Рубрика: Общество

Смотрите "ЭкоТВ"

В стране начинает работать экологическое телевидение
Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
На медиафоруме "Экология-2019" прошла презентация Первого российского общественного экологического телевидения. Его участники смогли познакомиться с основными рубриками новостной сетки вещания "ЭкоТВ": "VIP-гость студии"; "Эконовости регионов"; "Международные экособытия" и другими направлениями работы нового СМИ.

По словам лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, создание такого телевидения очень важно.

- В наш век проблемы экологии волнуют все человечество, и главным инструментом в борьбе за чистоту нашей планеты остается просветительская деятельность, ведь многие до сих пор не знают последствий вольных и невольных нарушений экосистемы и способов сопротивления негативным факторам. Тем более что накануне в Госдуме был принят в первом чтении закон об экологической информации, о необходимости которого глава государства говорил не раз, - отметил он.
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Николай Дроздов, который стоит у истоков "ЭкоТВ", рассказал "РГ" о задачах и целях нового телевидения.

- Инициатором такого телевидения стало международное экологическое движение "Живая планета". Идея появилась еще в 2013 году в формате студии прямого эфира и была энергично поддержана Общественной палатой РФ. Ее заметили и одобрили в администрации президента. И вот теперь мы готовы выходить в эфир, - говорит он. - Наша главная цель - создать качественное вещание, направленное на экологическое информирование и просвещение населения для формирования новой культуры, осознанного отношения к природе и использованию природных богатств. Мы видим "ЭкоТВ" как инструмент популяризации системного отражения и разъяснения государственной политики в области сохранения окружающей среды. О чем, собственно, сегодня и заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Также для нас важны вопросы экологического законодательства, анализ правоприменительной практики и механизмов реального стимулирования природоохранной деятельности. И конечно, наше особое внимание на то, что происходит в регионах. Мы будем помогать людям своевременно узнавать, почему в воздухе чем-то пахнет, что происходит с питьевой водой, почему у нас от пожаров идет такой едкий дым и откуда вообще возникли эти пожары на свалках. Люди вправе рассчитывать на исполнение статьи 42 Конституции РФ, в которой говорится, что каждый имеет право на достоверную информацию об окружающей среде и соответствующей защите от вредного воздействия на нее.

Общество СМИ и соцсети Общество Экология

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