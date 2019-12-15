Не увеличится ли нагрузка на детей из-за новых образовательных стандартов? Сколько школ в России запретили мобильники? Почему не стоит задавать домашние задания на новогодние каникулы? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Ольга Юрьевна, запрет мобильников в классах не обсуждает только ленивый. Есть данные, сколько школ приняли принципиальное решение: гаджеты на урок не пускать?

Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса. Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение.

И сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область - сто процентов школ. Камчатский край - 37,5%, Магаданская область - 53,3%, Пермский край - 58,8%, Республика Марий Эл - 63,8%, Удмуртская Республика - 60,9%, Кемеровская область - 67,3%, Курганская - 50,9%, Свердловская - 65,3%. Это абсолютно проверенные данные.

А как в московских школах?

Ольга Васильева: Москва полностью еще не перешла. Но многие столичные школы и без наших рекомендаций уже давно сами пришли к такому решению. И ввели ограничение через свои внутренние нормативные акты. Поймите меня правильно: у нас практически в каждой школе есть планшеты, абсолютно в каждой - компьютерные классы. Поэтому разговоры о том, что мы запретами уводим детей куда-то в прошлый век, на мой взгляд, не объективны. Напомню, что летом был большой социологический опрос. И 61 процент школьников, 89 процентов родителей, и 90 процентов педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов во время уроков. То есть не только взрослые, но и большинство ребят соглашаются: личные смартфоны отвлекают от занятий. Более того, три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения. Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям. Уверена, что в ближайшее время к нам подключится еще больше школ. Мы будем продолжать настаивать: мобильных телефонов на уроках быть не должно.

В России появятся новые школьные стандарты. Родители опасаются: не увеличат ли они нагрузку на детей? Не придется ли всей семьей еще больше сидеть над "домашкой"?

Ольга Васильева: Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) должны заработать с 1 сентября 2021 года. Работа над ними шла более полутора лет. Главное отличие от прошлой версии - мы прописали содержание по каждому предмету. Раскрыли подробно: что и в каком классе нужно дать ученику. Правила, темы, навыки… Но никаких новаций, которые бы привели к еще большей нагрузке, во ФГОСах нет. Со всем этим школа и так сегодня работает - объем основного содержания предметов не меняется и не менялся уже много лет.

Вспомните советское время: тогда была программа поступления в вузы. Даже просто выучив ее, можно было рассчитывать на "тройку". Вот здесь примерно то же самое. Учителя, родители, школьники могут открыть стандарт и абсолютно четко увидеть, с каким "багажом" ученик приходит в класс, а с каким он должен его окончить.

Что я слышу от оппонентов? Что стандарты якобы мешают творческому развитию ребенка. "Подрезают крылья" талантливым детям и учителям. На самом деле это не так. Стандарты - для школы базовой. Массовой школы. Это тот минимум, ниже которого опускаться нельзя. При этом стандарт предполагает достаточно широкую вариативность, оставляет очень многое на усмотрение учителя.

Возьмем, к примеру, литературу. Часто слышу критику о том, что мы ввели обязательный список произведений и привязали его жестко к годам обучения. Но коллеги, откройте все-таки сам документ. Сумейте его правильно прочитать и не плодите мифы. Да, это не поэма, а нормативный документ, читается тяжело. Но в нем есть огромный, вариативный список литературы, где учителю самому предлагается выбрать несколько произведений, характерных для того или иного периода.

При этом инновационных школ, которые действительно разрабатывают собственные прорывные программы, не так уж много - примерно 20 процентов. И для них мы оставили особые условия, допускающие даже большую свободу.

Вопрос от читателя "Российской газеты": на носу новогодние каникулы. Но вместо того, чтобы отдыхать, дети будут писать несколько рефератов и учить параграфы. Причем один из рефератов - по плаванию. Это нормально?

Ольга Васильева: Конечно, нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы! Но проблема даже не в этом. Часто ко мне приходят родители и спрашивают: "Ольга Юрьевна, почему вся семья работает на домашнее задание? Почему семья заканчивает делать уроки в половине первого ночи? Почему ребенок сидит часами над несчастным учебником, пытаясь понять, что же в нем написано?" Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с 5-го, 6-го классов, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования.

Разговоры о том, что мы запретами уводим детей куда-то в прошлый век, на мой взгляд, необъективны

Недавно были опубликованы результаты PISA-2018. В глобальном исследовании мы в группе стран с прогрессом, но по чтению сегодня занимаем 31-е место в мире, а когда-то были первыми. Сейчас пытаемся это вернуть - обновляем стандарты, создаем новые, интерактивные задания, будем тиражировать их на всю страну, прежде всего через "Российскую электронную школу". Следующее исследование PISA пройдет в 2021 году, и оно уже покажет результаты работы.

К нам на "Деловой завтрак" пришли сотни вопросов от читателей. Один из них был задан в форме одиночного пикета у здания редакции и касался ситуации в школе "Горки". Что это за школа ?

Ольга Васильева: Школа "Горки" с богатой историей. Строила школу "Горки" в 1921 году Надежда Константиновна Крупская. Это был сильный политехнический образовательный комплекс, который давал потрясающий результат. Школа от моего дома находилась в 9,5 километра. Когда я была ребенком, мы с друзьями даже завидовали детям, которые учились в "Горках". Потому что это была школа Академии СССР. Это были 70-е годы. То, что мы там видели, когда нас привозили на костры, на соревнования… у меня остались незабываемые впечатления с детства.

Но в силу разных обстоятельств и перипетий школа переходила то под руководство Академии образования СССР, то Российской академии образования. Несколько лет назад вернулась к нам. И что оказалось? По всем СанПиНам, по всем требованиям безопасности дети в этой школе, в этих ветхих и аварийных зданиях больше учиться не могут. И мы остановили работу, отправили ребят в сильную школу Рачевского, в лучшие "видновские" школы, организовали автобусы. Те учителя, которые согласились работать в новых школах, ушли вместе со своими классами. Но ничего не уничтожено. Буквально на днях прошел конкурс, поддержка составит 2 миллиарда 700 миллионов рублей - это огромные деньги. И я ответственно говорю: на эти деньги за два года мы построим на этом месте федеральную школу-сад с пансионом для ребят, которые приедут учиться со всей страны. Будем ли туда брать детей из Московской области? Будем.

Ключевой вопрос

Урок начинается с "Родины"

Во время "Делового завтрака" мы задали Ольге Васильевой вопрос: "Вы читаете журнал "Родина", который сегодня издает редакция "Российской газеты"? В этом году московское правительство приняло решение подписать все 670 столичных школ на журнал как подспорье для учителей истории".

- Молодцы, я 25 лет занималась историей и люблю этот журнал, - сказала Ольга Васильева. - В свою бытность научным сотрудником я даже писала в него статьи.

Оформить подписку на журнал "Родина" можно следующими способами:

1. По телефонам редакции:

8 (800) 100-11-13 (звонок бесплатный из всех регионов РФ),

(499) 257-52-47.

2. В редакционном подписном пункте по адресу: ул. Правды, д. 24, стр. 4.

3. Через сайт rg.ru/subs.

3. Через приложения для Android и iOS (подписка на электронную версию).

4. В отделениях "Почты России"

("Роспечать" - 73325, "Каталог Российской Прессы" - 63436, "Пресса России" - 73325, "Подписные издания" - П1266).

Для получения журнала "Родина" с февраля 2020 года необходимо оформить подписку до 26.12.2019 года.