Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы

Министра по делам молодежи американского штата Джорджия Томаса Каллавея арестовали за то, что он шлепнул корреспондентку местного телеканала чуть ниже спины. Как сообщает газета The Guardian, 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в незначительном правонарушении насильственного сексуального характера.

Инцидент произошел во время марафона в городе Саванна, штат Джорджия, который в прямом эфире освещала корреспондентка Алекс Бозарджян. На видео, которое впоследствии собрало 11 миллионов просмотров в Twitter, видно, как пробегающий мимо журналистки Каллавей опускает руку до уровня ниже ее поясницы, а в следующую секунду девушка на мгновение замолкает, возмущенно смотря мужчине вслед. По ее словам, он не только шлепнул ее, но и сжал ягодицы, чем причинил боль.

"Вы применили ко мне насилие, отнеслись ко мне как к вещи и поставили меня в неловкое положение. Ни одна женщина не должна терпеть это на работе или вообще где-либо!!" - написала на своей странице в Twitter Бозарджян.

Сам обвиняемый по-разному объяснил произошедшее. В одном интервью он заявил, что не хотел ударить девушку, а просто "собирался поднять руку и помахать в камеру людям". В другой раз, принося свои извинения, он сказал, что просто хотел похлопать журналистку по плечу и даже не сразу понял, что дотронулся совсем не до того места.

Согласно закону, Каллавей совершил "физический контакт с интимной частью тела другого человека без его на то согласие", и за это ему грозит до одного года тюрьмы.