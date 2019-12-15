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Рубрика: В мире

Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы

Текст: Диана Ковалева

Министра по делам молодежи американского штата Джорджия Томаса Каллавея арестовали за то, что он шлепнул корреспондентку местного телеканала чуть ниже спины. Как сообщает газета The Guardian, 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в незначительном правонарушении насильственного сексуального характера.

Фото: iStock
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Инцидент произошел во время марафона в городе Саванна, штат Джорджия, который в прямом эфире освещала корреспондентка Алекс Бозарджян. На видео, которое впоследствии собрало 11 миллионов просмотров в Twitter, видно, как пробегающий мимо журналистки Каллавей опускает руку до уровня ниже ее поясницы, а в следующую секунду девушка на мгновение замолкает, возмущенно смотря мужчине вслед. По ее словам, он не только шлепнул ее, но и сжал ягодицы, чем причинил боль.

"Вы применили ко мне насилие, отнеслись ко мне как к вещи и поставили меня в неловкое положение. Ни одна женщина не должна терпеть это на работе или вообще где-либо!!" - написала на своей странице в Twitter Бозарджян.

Сам обвиняемый по-разному объяснил произошедшее. В одном интервью он заявил, что не хотел ударить девушку, а просто "собирался поднять руку и помахать в камеру людям". В другой раз, принося свои извинения, он сказал, что просто хотел похлопать журналистку по плечу и даже не сразу понял, что дотронулся совсем не до того места.

Согласно закону, Каллавей совершил "физический контакт с интимной частью тела другого человека без его на то согласие", и за это ему грозит до одного года тюрьмы.

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