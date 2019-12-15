Власти Венесуэлы сообщили о подготовке терактов оппозицией

В Венеуэле представители оппозиции планировали осуществить теракт против военнослужащих в штате Сукре. Об этом в субботу заявил министр связи и информации республики Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе. Его выступление транслировало государственное телевидение.

По словам Родригеса, лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес поручил Хуану Гуайдо и депутату Янет Фермин осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-го подразделения нацгвардии.

Теракты, деньги на которые были получены из Колумбии, планировались на 15 декабря. Однако властям удалось предотвратить атаки. "Будьте уверены, что мы поймаем всех и каждого из тех, кто хотел осуществить эти действия", - цитирует политика ТАСС.

Напомним, в конце ноября президент Венесуэлы Никлас Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Боливарианской Республикой, и отдал приказ о мобилизации. Мадуро отметил, что колумбийское правительство и Южное командование ВС США думают о провокационных действиях, чтобы попытаться отвлечь внимание от народного восстания против президента Колумбии Ивана Дуке.