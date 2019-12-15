Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал призыв объявить Курильские острова территорией Японии. В России воспринимают подобные заявления как угрозу территориальной целостности и суверенитету, подчеркнул он.

Ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии назвал "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и северную часть Курильских островов. Японский политик призвал власти заявить права на все Курильские острова.

- Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу, - сказал Вячеслав Володин журналистам. - Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России.

По оценке главы нижней палаты, данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.

- Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления? - поинтересовался председатель ГД.

Он уверен, что попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны "не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще".

- История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика, - резюмировал Володин. - А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления.