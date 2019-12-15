Новости

Вылетевший в Гонконг пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево 22:17
В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе "Иртыш" 21:16
В Новосибирской области загорелся склад с пухом 21:11
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом 20:13
В Черное море вошел американский эсминец "Росс" 20:10
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии 20:07
США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу 20:06
Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину 19:28
Вокруг затонувшего в Севастополе плавдока выставили заграждение 19:10
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло 18:57
Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции 18:22
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:49
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище 17:45
Песков рассказал про теплые беседы Путина и Трампа 17:18
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами 17:12
Мировой рекорд: 4,5 тысячи человек минуту простояли в планке 17:07
Песков рассказал о сути апелляции России в CAS 17:02
Мексиканские фермеры требуют сжечь портрет лидера революции Сапаты 16:35
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово 16:22
Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы 15:57
Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками 15:37
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки 15:15
В Башкирии произошел второй случай отравления ребенка снюсом 15:00
Лариса Долина споет колыбельную в новом мультфильме про Умку 14:57
Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
15.12.2019 20:07
Рубрика: Власть

Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал призыв объявить Курильские острова территорией Японии. В России воспринимают подобные заявления как угрозу территориальной целостности и суверенитету, подчеркнул он.

Ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии назвал "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и северную часть Курильских островов. Японский политик призвал власти заявить права на все Курильские острова.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев объяснил, что стоит за требованиями компартии Японии вернуть Курилы

- Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу, - сказал Вячеслав Володин журналистам. - Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России.

По оценке главы нижней палаты, данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.

- Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления? - поинтересовался председатель ГД.

Он уверен, что попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны "не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще".

- История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика, - резюмировал Володин. - А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Отношения России и Японии

Главное сегодня

Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом
В Черное море вошел американский эсминец "Росс"
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами