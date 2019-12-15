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15.12.2019 22:17
Рубрика: Происшествия

Вылетевший в Гонконг пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Гонконг, вернулся обратно из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Пассажиру экономкласса стало плохо предположительно из-за избыточной дозы алкоголя, после которой он потерял сознание.

Также фигурировала версия, что посадку запросил командир экипажа из-за превышения посадочной массы. Но по словам источника, она не соответствует действительности.

Посадка прошла штатно в 21:17. Пострадавших нет.

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