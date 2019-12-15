В последнее время все чаще стали появляться тревожные новости о распространении среди несовершеннолетних различных никотиносодержащих смесей. Законодатели и общественники в разных регионах забили тревогу. Уже сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта, призванных регулировать оборот никотиносодержащей продукции. Объединяет их идентичная формулировка "запрета всего для всех".

Опыт с полными запретами, как известно, исторически показал себя не с лучшей стороны - достаточно вспомнить "сухой закон" в позднем СССР. При этом такие регуляторные меры, как принятый в 2013 г. Федеральный закон N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", показали свою эффективность. Основная цель - ограничить возможные вредные последствия табакокурения на организм, сократить никотиновую зависимость и давление табачных компаний - была достигнута. После вступления закона в силу облегченно "вздохнули" не только посетители кафе и ресторанов, но и родители, которым больше не нужно переживать, что в продуктовом магазине перед глазами у детей будет реклама табачных изделий. Следует подчеркнуть, что готовящиеся сейчас изменения в законе прежде всего касаются ставших популярными альтернативных способов курения. На этот счет мнения в обществе разделились. Одни считают, что вред от потребления никотиновых и жевательных смесей пагубен для организма и их нужно запретить, другие убеждены, что запретительные меры усугубят ситуацию и надо не запрещать, а регулировать их потребление. В частности, в пользу введения выверенных ограничительных мер высказываются многие региональные депутаты.

Важно максимально ограничить доступ к никотиносодержащим изделиям для детей и подростков

Например, депутат Законодательного собрания Челябинской области Илья Бархатов считает, что в вопросе, запрещать никотиновые пэки или регулировать, стоит придерживаться второго варианта. "Откуда появились эти самые пэки? Это ответ рынка на запрет снюса в 2015 году, - считает депутат. - Один товар запретили, появился такой же, но без табака, с никотином. Запретим пэки, появится еще что-то. Потому что есть покупатели. Давайте остановимся в этой гонке и начнем регулировать. Первая, на мой взгляд, позиция регулирования - снижение содержания никотина. Законодатели должны оперативно вмешаться и ограничить предельную норму концентрации никотина в любой нетабачной продукции. И второе - уже не ограничение, а запрет: на продажу несовершеннолетним. Тут я как раз за запрет".

В пользу регулирования рынка никотиносодержащих продуктов высказываются и многие законодатели на федеральном уровне - в силу возраста многие из них на личном опыте помнят, чем оборачиваются абсолютистские "сухие законы". Одним из возможных вариантов может стать распространение правил, уже действующих для продажи и рекламы сигарет и алкоголя, на всю никотиносодержащую продукцию. Речь, в частности, идет о введении акциза и обязательной маркировки, ограничении географии продаж и маркетинговой активности. Вот что по этому поводу думает депутат Госдумы Айрат Фаррахов: "Касательно нового сегмента - никотиносодержащей продукции орального потребления, на которую пока не установлен акциз и которая не упомянута в Налоговом кодексе, мое мнение таково. Первое - необходимо разработать поправки в законодательство, которые бы вводили обязанность для производителей и импортеров такой продукции платить акциз. Таким образом, можно было бы отделить легальный рынок от нелегального. Второе - рассмотреть вопрос введения системы цифровой маркировки, которая бы позволила контролировать уплату акциза и проверять легальность продукта в рознице. И третье - установить правила оборота такой продукции, запретить ее реализацию несовершеннолетним, ограничить рекламу. И, может быть, ввести дополнительно лицензирование производства и импорта".

При этом законодатели вносят уточнения: упомянутая выше инициатива о запрете на продажу подобной продукции для несовершеннолетних должна сопровождаться дополнительными мерами о недопустимости маскировать товар под "сладости". Сейчас же в продаже можно встретить подушечки с никотином в упаковке, которая сознательно вызывает ассоциации со сладостями.

Сенатор Сергей Калашников высказывается однозначно: "Огульно запрещать всю никотиносодержащую продукцию недальновидно, никотиновые пэки с адекватной концентрацией никотина имеют свою аудиторию - это взрослые курильщики, решившие снизить вред от сигарет и со временем получить шанс побороть никотиновую зависимость. При этом важно максимально оперативно ограничить доступ к этим изделиям для детей и подростков. Именно поэтому однозначно надо запретить все пищевые продукты, содержащие никотин, - конфеты, леденцы и прочие, то, что называется конфетной сферой, она чисто детская. Нужно исключить любую возможность провокации юного потребителя".

Мнение законодателей разделяют и гражданские активисты. В частности, руководитель регионального общественного антинаркотического движения "АнтиДилер" Денис Терсков отмечает: "Мы видим, что сегодня стала острой проблема доступа несовершеннолетних к новому виду никотиносодержащей продукции - бестабачным никотиновым смесям. Данный сегмент рынка пока не урегулирован российским законодательством. Это создает правовой пробел, позволяющий недобросовестным производителям делать продукты, ориентированные на несовершеннолетних. В частности, мы видим большое количество продуктов с запредельной концентрацией никотина - более 100 мг. Такие дозы могут быть опасны для здоровья, продукцию с такой концентрацией никотина необходимо запретить. При этом было бы недальновидно запрещать категорию никотиновых смесей как таковую. Важно разделять контрафактные товары и средства, призванные снизить зависимость людей от курения. Для курильщиков такая продукция может быть востребованной и нужной, она может помочь в борьбе с привычкой курения традиционных сигарет. По нашему опыту борьбы с нелегальной продукцией (сигаретами и алкоголем), если этот сегмент уйдет в теневую зону, то контролировать качество таких продуктов и предотвращать продажу несовершеннолетним будет значительно сложнее. Такому сегменту необходимо жесткое регулирование по аналогии с табачной и алкогольной продукцией".

Законодательная инициатива депутатов по борьбе с вредными привычками заинтересованно обсуждается экспертами, общественностью. Когда речь идет о здоровье нации, не должно быть равнодушных.