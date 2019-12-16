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16.12.2019 20:30
Рубрика: В мире

Джулиани прошел по верхам

Адвокат президента США пообещал, что в Киеве "полетят головы"
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, съездил в Киев, чтобы собрать информацию о том, есть ли реальные основания для импичмента его клиенту. Как и следовало ожидать, оснований не нашлось. Зато нарытая адвокатом информация против бывшего вице-президента Джо Байдена обещает грандиозный скандал. Об этом Джулиани сообщил в своем Twitter, вернувшись из турне, в ходе которого посетил кроме Киева еще Будапешт и Вену.
Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

"Будапешт/Киев/Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности, показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", пишет Джулиани. По сведениям украинских СМИ, поездка Джулиани была оформлена как съемки документального фильма про дело об импичменте Трампу. Встречи со свидетелями проходили под камеру. Среди собеседников Джулиани были бывший глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко - с ним адвокат встретился в Будапеште, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин и недавно уволенный прокурор Константин Кулик, а также множество политиков, депутатов и общественных деятелей.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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"По результатам моих расследований на Украине полетит много голов", - предупредил Джулиани в своем Twitter. В частности, он написал, что Шокин "доказал отмывание денег посредством украинской нефтегазовой компании Burisma Group в сотрудничестве с Байденом". Также, по словам Шокина, он был уволен с поста генпрокурора "из-за угрозы вице-президента Байдена отказать в транше миллиарда долларов на жизненно важную для Украины помощь". Кроме того, по словам Джулиани, медицинские записи показывают, что Шокин был отравлен и дважды едва не умер.

Как отметил адвокат Трампа, Шокин может рассказать о следствии в отношении сына Байдена, который состоял в правлении Burisma Group и "отмыл" 3 миллиона долларов, а также о том, что Петр Порошенко в бытность президентом Украины не раз посещал Шокина и рекомендовал притормозить расследование, потому что Байден против.

Судя по многочисленным твитам Джулиани, в дальнейшем он намерен доказать с помощью собранных в поездке сведений, что коррупцию на Украине поддерживали демократы еще во время президентства Барака Обамы. Они же, по его словам, инициировали процедуру импичмента, чтобы не всплыла информация о том, как Демпартия старалась провалить кандидатуру Трампа на президентских выборах 2016 года.

Джулиани намерен доказать, что коррупцию на Украине поддерживали демократы

Всего, по словам Джулиани, есть пять - семь свидетелей с Украины, которые готовы приехать в США и дать показания о связях Байдена с коррупцией. Кроме того, Джулиани предъявил обвинения экс-послу США на Украине Мари Йованович. Соратник Трампа утверждал, что она отказывала в выдаче американских виз свидетелям, которые должны были приехать в США и предоставить доказательства коррумпированности Байдена и демократов.

"Результаты моей поездки даже превзойдут ожидания президента Трампа", заявил адвокат. Можно поставить под сомнение честность свидетелей, но не документальные доказательства.

В мире США В мире экс-СССР Украина Процедура импичмента Дональда Трампа Политический кризис на Украине

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