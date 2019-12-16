Адвокат Трампа: Экс-посол США в Киеве отказала в визах важным свидетелям

Экс-посол США на Украине Мари Йованович препятствовала выдаче американских виз украинцам, которые хотели дать показания о сговоре политических оппонентов президента Дональда Трампа с властями в Киеве в 2016 году. Также она лжесвидетельствовала, выступая на слушаниях по импичменту главы Белого дома.

Об этом в воскресенье сообщил адвокат президента США Рудольф Джулиани, пишет ТАСС. Своими выводами он поделился в Twitter, опубликовав также фрагменты документального фильма, призванного подкрепить тезис о том, что процедура импичмента - это дымовая завеса, скрывающая попытки демократов не допустить победы Трампа на выборах 2016 года. Около семи человек заявляют о том, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить доказательства крупного сговора.

По словам Джулиани бывший вице-президент Джо Байден якобы специально ввел своего сына в состав руководства газовой компании Burisma, чтобы "оградить ее" от претензий со стороны властей. Адвокат утверждает, что есть доказательства причастности Burisma и обоих Байденов к легализации средств, полученных противоправным путем.

В сентябре Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.