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Рубрика: Экономика

Платежное поручение

Агрегаторы и интернет-магазины обяжут принимать карты
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Правительство предложило в два раза снизить порог выручки, при достижении которого магазин, кафе или таксопарк обязаны дать клиенту возможность расплатиться картой, а также распространить требование по приему карт на интернет-магазины и сайты-агрегаторы. Порог по годовой выручке торгово-сервисного предприятия (сейчас 40 млн рублей) планируется снизить до 30 млн рублей за предшествующий год с 1 сентября 2020 года и до 20 млн с 1 января 2021 года.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Проект поправок об этом в закон о защите прав потребителей правительство внесло в Госдуму. Закон говорит о необходимости предоставить клиенту право расплатиться картой "Мир" ("национальным платежным инструментом"), но фактически норма регулирует прием всех распространенных карт: в стандартный пакет подключения торговой точки обычно входит прием карт Visa, MasterCard, "Мир", UnionPay и даже JCB.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Торговых агрегаторов в интернете могут обязать принимать карты "Мир"

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила о планах по поэтапному снижению "безналичного" порога выручки до 20, 10 и 5 млн рублей в год. Действующий порог установлен в 2017 год путем трехкратного снижения (со 120 млн рублей).

Правительство указывает, что многие торгово-сервисные предприятия с оборотом от 20 млн уже принимают карты. Затраты на эквайринг (оборудование банки, как правило, предоставляют бесплатно), по оценке правительства, составят в зависимости от отрасли от 0,5 до 1,8% от карточного оборота, при этом вырастет общий оборот и снизятся затраты на инкассацию.

Согласно законопроекту интернет-магазины и агрегаторы должны соблюдать порог безналичной оплаты уже с 31 декабря 2019 года, но маловероятно, что документ может быть принят в такие короткие сроки.

Доля безналичных платежей в России по итогам 2019 года, прогнозировал ЦБ, достигнет 65% оборота

Обосновывая инициативу, правительство указывает на борьбу с теневым рынком и на пользу для потребителей. Контрафакт продается в основном фирмами-однодневками с небольшим оборотом, причем они торгуют только за наличные, но через интернет. Если закон примут, эти компании будут поставлены перед необходимостью либо изменить модель бизнеса, либо уйти с рынка. Ранее ЦБ указывал на вовлечение организаций торговли в схемы по нелегальному обналичиванию (ретейл продает организаторам схем наличные за комиссию). Расширение приема карт упрощает реализацию потребителями права на удовлетворение своих требований, делая расчеты более прозрачными. Дополнительными следствиями принятия законопроекта станут снижение удельных издержек и новые привлекательные ценовые и технологические предложения для покупателей, указывает правительство.

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