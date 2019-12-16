Российские вузы наращивают массу в международных рейтингах: три университета вошли в топ-100 авторитетного рейтинга Times Higher Education (THE) по физике, а в рейтинге агентства QS по вузам стран Восточной Европы и Центральной Азии наша страна заняла весь "пьедестал". И в каждом российском списке - вузы-участники проекта 5-100, программы господдержки университетов.

Двадцать один вуз, среди которых МФТИ, МИСиС, УрФУ, ВШЭ, питерский ЛЭТИ, ДВФУ и другие, в течение шести лет целенаправленно повышали свою конкурентоспособность. В 2020 году будет новый конкурс и новые участники, которые получат финансирование. Об этом рассказывает заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Андрей Волков.

Андрей Евгеньевич, каким будет новый этап?

Андрей Волков: Правительство решило, что в проекте теперь будет 30 вузов. Если нынешние участники захотят снова включиться, то должны будут на равных условиях пройти конкурс. Обсуждаем и вариант "скамейки запасных". Это вузы, у которых не будет прямой господдержки, но которые станут ближайшими кандидатами на "замену", если кто-то из участников вылетит.

Какой бюджет запланирован?

Андрей Волков: Примерно 10 миллиардов рублей в год. Но обсуждается вопрос об увеличении этой суммы. Российская инициатива по повышению конкурентоспособности вузов - самая эффективная. Количество средств и скорость движения наших вузов в рейтингах очень обнадеживают: мы сегодня хорошо смотримся на мировом уровне.

Проект 5-100 родился по образу подобных программ Германии, Франции, Китая?

Андрей Волков: Да. Но за 5-6 лет мы успели то, на что другие страны потратили от 10 до 15 лет. Я говорю о динамике движения в рейтингах. Россия почти в семь раз увеличила свое присутствие в рейтингах. Некоторые вузы близки к топ-100. А когда мы только начинали, большинство были на 400-х позициях. Сейчас - в диапазоне 200-300 мест. По крайней мере, в глобальных, так называемых институциональных рейтингах.

В семь раз увеличилось присутствие российских вузов в мировых рейтингах

А что круче: попасть в глобальный рейтинг или стать лучшим в предметном?

Андрей Волков: Это разные вещи. В институциональном рейтинге оценка ведется по всем параметрам университета. Но выйти в топ в предметном не менее круто: Физтех, например, стабильно входит в топ-50 по физике! НГУ, МИФИ тоже в лидерах. И это знак качества.

Плюсы проекта 5-100 очевидны. А что болит?

Андрей Волков: Выработать модель развития вузов на несколько лет вперед до сих пор довольно непросто. Кроме того, большинство наших вузов-участников исторически "монопрофильные". Поэтому и отвечать на широкую мировую повестку довольно сложно. Например, серьезные трудности для медицинских вузов. Во всем мире медвузы, их исследовательские лаборатории и клиники - это единый организм. У нас - нет.

Ваш совет вузам, которые решат участвовать в конкурсе в 2020 году?

Андрей Волков: Главное - выработать ясную перспективу и определить четкие приоритеты. Начинается новый этап, когда вузы должны активизироваться в области инноваций и развития технологий. Гораздо больше внимания будем уделять международному аспекту образования, экспорту - это совпадает с целями нацпроекта. А также серьезному "апгрейду" учебных планов: они больше не имеют права быть формальными и стандартными. Призываем вузы сделать учебный процесс трудным, но и очень интересным. Без этого не двинуться вперед.