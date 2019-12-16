Астрофизики приближаются к разгадке необъятного мира Млечного пути

Очередной шаг к изучению Вселенной дает основание предполагать, что звезды и в нашей Галактике формировались далеко не постепенно, как считалось раньше. "Эта вспышка активности была одним из самых энергетических событий во всей истории Млечного Пути. Тогда в его ядре сложились такие же условия, которые существовали в первых галактиках Вселенной, где возникали сотни новых звезд каждый год", - убежден Франсиско Ногерас-Лара, чью гипотезу излагает ESO.

Кстати, аналогичного мнения придерживается большинство мировых исследователей, которые полагают, что столкновения и слияния галактик происходят фактически постоянно. По текущим оценкам, например, американского агентства NASA, почти четверть видимых галактик уже пережили подобные "космические ДТП" в прошлом. Именно эти процессы, утверждают они, и стали "ускорителем процесса формирования новых звезд". А в первые эпохи жизни Вселенной частота подобных катаклизмов могла быть еще выше.

Однако, напомнил Ногерас-Лара, еще не так давно астрофизики были склонны придерживаться мнения, что Млечный Путь не переживал подобных вспышек звездообразования. Ведь он сталкивался с относительно небольшими карликовыми галактиками, расположенными на небольшом расстоянии от него. И вот теперь европейские астрономы, проведя "перепись" звезд в центре Галактики при помощи наземного телескопа VLT, выяснили, что это представление было ошибочным.

Дело в том, что Ногерас-Лара вместе с группой таких же энтузиастов пытался раскрыть историю формирования центральных регионов нашей Галактики, замеряя типичный возраст светил в его ядре и их массу. Сопоставляя численность и размеры звезд, ученые поставили перед собой задачу выяснить, когда именно его ядро приобрело тот вид, который характерен для нее в настоящее время.

Именно эти наблюдения и заставили ученых в итоге рутинных будней воскликнуть: "Эврика!", убедившись, что около пяти процентов звезд Млечного Пути, существующего около десяти млрд лет, возникли примерно миллиард лет назад. Причем, почти все они сформировались за очень короткий промежуток времени - около 100 млн лет - в ходе крайне мощной вспышки звездообразования. Как отмечают исследователи, благодаря этой вспышке в относительно недавнем прошлом Млечный Путь и пережил целую серию взрывов сверхновых, общее число которых составляло около 100 тысяч.

Предсказать последствия этого космического "фейерверка" астрофизики пока не берутся. Но с другой стороны, эти же замеры говорят о том, что частота появления новых звезд в Галактике впоследствии стала значительно ниже тех значений, которые наблюдались до этой вспышки звездообразования.

Как предполагают ученые, это снижение было связано с тем, что синхронный взрыв ста тысяч сверхновых разогрел ядро Млечного Пути и выбросил большое количество теплого газа в другие части галактики. А это разогрело "стройматериалы" для новых звезд - запасы холодного газа и пыли - и сделало их непригодными для рождения новых светил. Зато дальнейшее изучение следов этой вспышки, надеются астрономы, поможет им ясней представить, как были устроены первые галактики Вселенной.