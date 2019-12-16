Новости

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года 06:32
Жителю Забайкалья брошенный окурок обошелся в полмиллиона рублей 06:16
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году 06:00
В Благовещенске осудили "заминировавшего" кинотеатр мужчину 05:59
США заявили об отсутствии крайнего срока в переговорах с КНДР 05:58
Танкисты ВВО атаковали "противника" в Лаосе 05:43
Почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах 05:35
Военные РФ провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке 05:21
В Приморье с воздуха подсчитали оленей и кабанов 05:20
Десятки рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за снегопада 04:45
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка 04:42
Власти Казахстана ответили на предложение переименовать город Алматы 04:40
Ученые предупредили о мощном извержении вулкана на Камчатке 04:40
Мужчина с ножом напал на полицейских в Австралии 04:35
Лайнер Costa NeoRomantica завершил круизный сезон в Приморье 04:31
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду 04:20
Адвокат Трампа: Экс-посол США в Киеве отказала в визах важным свидетелям 03:48
Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном 03:46
Россиянин задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее 03:40
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик 03:07
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат" 02:36
Почти 55 тысяч итальянцев покинули дома из-за бомбы 01:35
Неизвестные разрушили древние постройки в Ингушетии 00:58
Еще один самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем на борту 00:33
Эксперт прокомментировал падение продаж iPhone 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 00:55
Рубрика: Спорт

Игра с цифрами

"Химки" обновили два рекорда сезона в Единой лиге
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8041)
Лидер чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" одержал 11-ю подряд победу - 118:81 против "Калева".

В этой встрече с эстонским клубом подмосковные баскетболисты обновили сразу два рекорда сезона в интернациональном турнире. Прежде высшим достижением командной результативности были 114 очков ЦСКА в матче с "Цмоки-Минск". Плюс "Химки" совместными усилиями 11 игроков из дюжины выходивших на площадку забросили 19 мячей с дальней дистанции. Это не только лучший показатель в нынешнем сезоне, но и второй результат за всю 11-летнюю историю существования Единой лиги. Метким выстрелом из-за дуги у хозяев не смог отличиться только Вячеслав Зайцев, зато кольцо соперников поразил набравший свои первые очки в турнире 20-летний форвард Иван Евстигнеев из фарм-команды "Химки-2".

БК "Локомотив-Кубань" выиграл второй матч после возвращения Пашутина

Уверенно шел на рекорд и лучший бомбардир "Химок" Алексей Швед. За первую половину он принес подмосковному клубу 19 очков, но в середине третьей четверти Куртинайтис усадил снайпера отдыхать, ведь на этой неделе предстоят два сложных матча в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

- Приятно, что все наши ребята оценили команду соперника и не было расслабленности, игры вполсилы, - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Все провели встречу на максимуме, выложились на площадке. Может быть, не рассчитывали на такую крупную победу, но я рад проделанной работе. Была хорошая энергия, дали поиграть больше тем, кто получает меньше времени в Евролиге. Они разгрузили уставших исполнителей. От матча получили то, что хотели: выложились, выиграли и теперь ждем выездной бой с греческим "Олимпиакосом".

Кстати, Евролига подвела итоги 13-го тура и самым ценным игроком (MVP) признан форвард химчан Девин Букер. В победной встрече с немецкой "Альбой" он набрал 24 очка и сделал десять подборов при очень высоком коэффициенте полезности 36 баллов (рассчитывается по специальной формуле).

Результаты матчей уикенда в Единой лиге: "Автодор" (Саратов) - "Нижний Новгород" - 92:90, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Парма" (Пермь) - 83:75, ЦСКА - "Астана" (Казахстан) - 104:91. Лидируют: "Химки" - 11 побед - 0 поражений, ЦСКА - 8-3, "Енисей" (Красноярск) - 5-3, "Локомотив-Кубань" - 6-4, УНИКС (Казань) - 6-4.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат"
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Оператор "Северного потока-2" попробует обогнать санкции
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом