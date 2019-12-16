Лидер чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" одержал 11-ю подряд победу - 118:81 против "Калева".

В этой встрече с эстонским клубом подмосковные баскетболисты обновили сразу два рекорда сезона в интернациональном турнире. Прежде высшим достижением командной результативности были 114 очков ЦСКА в матче с "Цмоки-Минск". Плюс "Химки" совместными усилиями 11 игроков из дюжины выходивших на площадку забросили 19 мячей с дальней дистанции. Это не только лучший показатель в нынешнем сезоне, но и второй результат за всю 11-летнюю историю существования Единой лиги. Метким выстрелом из-за дуги у хозяев не смог отличиться только Вячеслав Зайцев, зато кольцо соперников поразил набравший свои первые очки в турнире 20-летний форвард Иван Евстигнеев из фарм-команды "Химки-2".

Уверенно шел на рекорд и лучший бомбардир "Химок" Алексей Швед. За первую половину он принес подмосковному клубу 19 очков, но в середине третьей четверти Куртинайтис усадил снайпера отдыхать, ведь на этой неделе предстоят два сложных матча в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

- Приятно, что все наши ребята оценили команду соперника и не было расслабленности, игры вполсилы, - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Все провели встречу на максимуме, выложились на площадке. Может быть, не рассчитывали на такую крупную победу, но я рад проделанной работе. Была хорошая энергия, дали поиграть больше тем, кто получает меньше времени в Евролиге. Они разгрузили уставших исполнителей. От матча получили то, что хотели: выложились, выиграли и теперь ждем выездной бой с греческим "Олимпиакосом".

Кстати, Евролига подвела итоги 13-го тура и самым ценным игроком (MVP) признан форвард химчан Девин Букер. В победной встрече с немецкой "Альбой" он набрал 24 очка и сделал десять подборов при очень высоком коэффициенте полезности 36 баллов (рассчитывается по специальной формуле).

Результаты матчей уикенда в Единой лиге: "Автодор" (Саратов) - "Нижний Новгород" - 92:90, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Парма" (Пермь) - 83:75, ЦСКА - "Астана" (Казахстан) - 104:91. Лидируют: "Химки" - 11 побед - 0 поражений, ЦСКА - 8-3, "Енисей" (Красноярск) - 5-3, "Локомотив-Кубань" - 6-4, УНИКС (Казань) - 6-4.