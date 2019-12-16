Александр Поветкин почти 15 лет выступает на профессиональном ринге. Но по-прежнему хочет боксировать. Кроме того, у него есть цель - побороться за чемпионский пояс по версии WBA. Претендентский бой с американцем Майклом Хантером не выявил победителя. Так что все в ожидании зрелищного и результативного реванша.

Александр Поветкин дерется честно и не использует запрещенные приемы. Свои принципы он никогда не нарушает. Фото: РИА Новости

Александр, многие включали бой с Хантером в категорию "все или ничего": победа позволит дальше претендовать на титул, поражение поставит крест на борьбе за пояс. Вам эти настроения передались?

Александр Поветкин: Нет, такие разговоры на меня никак не влияли. Вообще не думал об этом, поэтому и напряжения никакого не было. Я просто готовился к бою, чтобы достойно отбоксировать. И надо сказать, что подготовился в принципе неплохо. Но сам бой не получился. Что-то не пошло. Чувствовалась какая-то вялость, усталость. Руки не шли так, как должны были. Может, я зациклился на одном ударе. Ты же боксируешь как в тумане. И в голове засела мысль, что нужно "вдарить". И вот ты пережидаешь, долго ходишь. А когда так сильно хочешь сделать этот нокаутирующий удар, он никогда не получается. Надо просто кидать руки, боксировать, выполнять инструкции тренера. Но ничего - в следующем бою мы все исправим.

А в этот раз в вашем углу тренеры, секунданты понимали, что у вас возникла такая проблема? Пытались вас переключить?

Александр Поветкин: Думаю, понимали. Говорили: "Боксируй, боксируй". Но мне даже тяжело было это слышать. Я же и сам все понимал. Но если ты что-то вбил себе в голову, тяжело переключиться. Человек, который сможет, большой мастер. У меня была цель - надо было попасть по сопернику. И вроде несколько раз я попадал, но какой-то тяжести удара, силы удара не было. Не знаю, почему.

Возраст мог сыграть свою роль? Хантеру - 31, вам - 40...

Александр Поветкин: Я по-прежнему в хорошей форме, продолжаю выступать на высоком уровне и сдаваться не собираюсь.

Более молодые соперники часто недооценивают вас. Приятно опровергать их предположения, что выносливость вас подведет?

Александр Поветкин: Приятно, конечно. И с Хьюи Фьюри, и с Майклом Хантером я выдержал все 12 раундов. Они могут говорить все что угодно. А ринг покажет. Еще все впереди. По-любому я еще перчатки не вешаю на гвоздь. Хочется, если честно, еще побоксировать. Самое главное, у меня есть желание. Когда не будет, другое дело. А пока что я хочу тренироваться и проводить бои.

С опытом и возрастом вы сохранили форму, а отношение к делу поменялось?

Александр Поветкин: Раньше ко всему относился легче. Сейчас осматриваешься, контролируешь, думаешь, почему так, чего тебе не хватило.

Хантер сравнил поединок с вами с походом за олимпийской медалью, которую не смог завоевать в любительском боксе...

Александр Поветкин: И никогда уже не сможет...

Александр Поветкин пообещал, что в повторном поединке с Хантером он выступит лучше

Да, чувствуется, что он не реализовал себя. Отсюда и мотивация. А что движет вами?

Александр Поветкин: Хочу выиграть полноценное звание чемпиона мира, которого у меня нет. (Александр был регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжелом весе в 2011-2013 годах, а также владел несколькими второстепенными титулами. - Прим. авт.)

Еще один наш известный боксер, экс-чемпион в первой тяжелой категории Денис Лебедев возвращается на ринг 21 декабря.

Александр Поветкин: Я думаю, у него остались амбиции, желание. Могу по себе сказать, что не представляю, что я бы сидел без тренировок, без ринга. Боксер как питбуль, которому надо подраться, надо участвовать в боях, чтобы быть спокойнее. Это просто жизненная необходимость. Как говорил Портос в "Трех мушкетерах": "Я дерусь, просто потому что дерусь".

Вы не мушкетер, вы "Русский витязь" - всегда достойно ведете себя и до боя, и на ринге. За дешевой популярностью не гонитесь, запрещенные приемы не используете.

Александр Поветкин: Да, можно попасть сопернику в какую-то точку, что это место будет болеть, будет беспокоить. Но я вообще никогда так не делал и не собираюсь начинать. Я на это не пойду. У меня своя политика. Свои принципы.

Теперь вы настраиваетесь на реванш с Хантером?

Александр Поветкин: Я был настроен на победу и в этот раз, но бой не задался. Есть уверенность, что в повторном поединке выступлю лучше.