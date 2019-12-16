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Рубрика: Общество

Ставка на вуз

Больше всего в России готовят инженеров
Текст: Светлана Данилова
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Эксперты научно-исследовательского центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС сравнили системы образования 48 стран (участников Организации экономического сотрудничества и развития плюс 10 стран-партнеров).
В России четверть всех выпускников вузов имеют диплом инженера. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС В России четверть всех выпускников вузов имеют диплом инженера. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
В России четверть всех выпускников вузов имеют диплом инженера. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Оказалось, что в России самый большой процент выпускников вузов с дипломами инженеров - четверть всех специалистов. На втором месте те, кто отучился по направлениям соцнаук и журналистики - 10 процентов. Далее идут специалисты сферы услуг - чуть больше 5 процентов.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
У каких выпускников больше всего шансов получить работу по специальности

А вот естественно-научные и математические специальности, здравоохранение, соцзащита, искусство и гуманитарные науки не настолько популярны. Зато в целом по количеству выпускников всех уровней профобразования, включая среднее, Россия обгоняет большинство стран ОЭСР.

- Россия по доле населения с так называемым третичным образованием - бакалавр, специалист, магистр или выпускник СПО - занимает одно из первых мест. На пару процентов уступаем лишь Ирландии и Канаде, - говорит автор доклада руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович.

Во многих странах мира дети идут в первый класс в 5-6 лет и учатся 12, а кое-где - даже 14 лет. Наше среднее 11-летнее образование может показаться "коротковатым", но компенсируется тем, что большинство ребят идут учиться дальше, в вуз или колледж.

Общество Образование

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