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Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку

Новости
    16.12.2019, 18:02
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/danaborisova_official Фото: instagram.com/danaborisova_official
Фото: instagram.com/danaborisova_official

43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".

Исходя из поста Борисовой в Instagram, она "сидела, терпела, молчала", но больше не может.

"Дочка намочила мою рукопись, и, думаю и спугалась и выкинула. Вообще в последнюю неделю были отношения напряженные, она порезала мой шарф и блузку шелковую до съемок. набрала ее папе и попросила, пусть поживет у вас дней 5, у меня все сроки по книге болят", - изложила суть трагедии телеведущая (стиль - авторский).

На что бывший супруг "в ответ пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой". Полицейские же, в свою очередь, "сфоткались (с Борисовой - "РГ- Кинократия"), пошутили и уехали. Полина с папой тоже". Борисова выдохнула и, по ее словам, вновь села за рукопись, приободрившись.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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А еще через пару часов дочь "вернулась якобы за какими то вещами". Борисова в тот момент "писала книгу и не заметила что она унесла". И лишь еще через пару часов, встав отдохнуть, теледива обратила внимание, что "ЩЕНКА НЕТ".

"Искала по всему дому, но он пропал .Позвонила Полина и она сказала ты не получишь Мишель до суда. Господи, я сползла по стенке, я очень люблю ее, она мой самый близк друг", - делится Борисова. Вопрошая: "Да как же так люди добрые????". И добавляя, что у нее теперь болит сердце.

В комментариях - недоброе. Подписчики, в частности, выдвигают предположение, что обзывательства экс-супруга Борисовой могут иметь под собой почву. А так же позволяют саркастические замечания.

В то же время некоторые пользователи считают, что поскольку Дана встала "на путь истинный", жизнь проверяет ее такого вот рода испытаниями.

Ранее Борисова вызвала истерику у украинских националистов.

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