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"Чистая победа": завершились съемки нового фильма по Mortal Kombat

Новости
    16.12.2019, 13:50
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Съемки очередной экранизации видеоигры Mortal Kombat, проходившие в Австралии, подошли к концу. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте сценарист картины Грег Руссо, сердечно поблагодарив всю съемочную группу и сопроводив пост задорной гифкой с танцующими Рейденами и подписью: "Чистая победа" (Flawless victory - такие слова появляются в играх после побед "всухую", когда игрок не пропустил ни одного удара соперника).

Аналогичная информация опубликована в аккаунтах Луди Линя и Мехкада Брукса, которые исполнили роли Лю Кана и Джакса соответственно.

Детали сюжета картины пока не раскрываются. Известно лишь, что следующая интерпретация знаменитой серии файтингов на большом экране не будет связана с предыдущими проектами и расскажет новую историю о турнире "Смертельная битва".

В работу над фильмом в качестве сценаристов также вовлечены Эд Бун и Джон Тобиас - "отцы" оригинальной игровой серии, стартовавшей в начале 90-х годов прошлого века. Среди продюсеров - Джеймс Ван, создатель нескольких успешных хоррор-франшиз и прибыльных блокбастеров.

Мировая премьера назначена на 15 января 2021 года. Обещают "взрослый" рейтинг R.

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