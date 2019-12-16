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16.12.2019 17:49
Рубрика: Экономика

Пустыня сахара

Что сдерживает аграрный экспорт из России
Текст: Алена Узбекова
Россия впервые в истории начала экспортировать сахар в Грецию и Турцию, причем поставки пошли по морю. Раньше такое случалось только дважды - в 2011 и 2017 году, когда российский сахар поплыл в Черногорию и Египет.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Рост экспорта критически важен для внутреннего рынка. "В стране четвертый сезон идет перепроизводство сахара. Существенно снизились внутренние цены. Излишки некуда девать. Поэтому расширение географии экспорта - одно из решений проблемы", - рассказал "РГ" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Объем нынешних поставок пока небольшой: в Турцию отгрузили 1,4 тысячи тонн, в Грецию - 591 тонну. Для сравнения в сельхозсезоне 2018-2019 годов (считается с 1 июля по 30 июня каждого года) Россия продала за границу 230 тысяч тонн сахара.

Фото: iStock
Экспорт сельхозпродукции в 2019 году может составить 25 млрд долларов

Экспорт морем перспективен для всех видов продовольствия. Однако пока его существенно сдерживают различные административные и логистические барьеры. "Цепочка движения товара от склада до борта судна в России сложная и дорогая. Она дороже, чем, например, в Бразилии", - отметил Евгений Иванов.

Кроме того, Новороссийскому и Балтийскому портам нужны два мощных терминала, которые будут работать на обеспечение экспорта российского продовольствия, говорит эксперт. Пока их нет.

Кстати, по итогам 2019 года, Россия не увеличила экспорт продовольствия. Он, как и в прошлом году, составит около 25 миллиардов долларов. Чтобы прийти к цели по увеличению к 2024 году агроэкспорта до 45 миллиардов долларов, нельзя надеяться только на повышение цен на сельхозпродукцию на мировом рынке. Нужно заниматься физическим обеспечением поставок продукции за рубеж.

В России уже четвертый сезон идет перепроизводство сахара, его излишки уже некуда девать. Рынок соли тоже активно растет

Тем временем в России на 7,7% за 9 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос рынок соли, сообщили в Руспродсоюзе. По данным объединения, соли произвели 5,2 млн тонн. Это связано с увеличением собственного производства и снижением импорта, в первую очередь из Беларуси. "Доля отечественных производителей и пищевой, и технической соли увеличилась на 23%, а доля белорусских поставщиков сократилась на 43,8%. В 2019 году доля российских игроков на рынке только пищевой соли выросла на 5% с объемом производства более 652 тысяч тонн. На рынке технической соли доля российских производителей выросла на 27% до 3,4 млн тонн. Одновременно доля белорусских поставщиков сократилась на 4,5 и 53,8% соответственно", - рассказали в Руспродсоюзе.

Количество сахара в газировках и соках к 2024 году уменьшится на 10%

Рост рынка соли связывают и с решением логистических вопросов. "В январе 2019 года правительство ввело единые правила транспортировки соли как для отечественных, так и для иностранных поставщиков, что уравняло положение всех игроков и исключило действовавшие ранее привилегии для импортной продукции", - отметили в Руспродсоюзе.

На рост доли российских компаний пищевого сектора повлиял запуск отечественных производств соли класса "экстра". По данному виду продукции за 9 месяцев текущего года доля отечественных поставщиков выросла на 50,8%. А использование российской технической соли выросло, потому что на нее переключились дорожные службы. "Потенциал расширения доли российской продукции на рынке еще не исчерпан, при сохранении текущей конъюнктуры рост продолжится и в 2020 году. Из-за высокой конкуренции цена на соль на протяжении всего года была стабильной", - сообщил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Алена Узбекова
Экономика Товары и цены

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