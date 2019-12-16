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16.12.2019 22:10
Рубрика: Спорт

Подача на миллион

Даниил Медведев выиграл выставочный турнир в Эр-Рияде
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) включила прорыв россиянина Даниила Медведева в список исторических достижений и главных событий 2019 года.
В Саудовской Аравии Даниил Медведев и публику старался развлечь, и качественный теннис показать. Фото: РИА Новости В Саудовской Аравии Даниил Медведев и публику старался развлечь, и качественный теннис показать. Фото: РИА Новости
В Саудовской Аравии Даниил Медведев и публику старался развлечь, и качественный теннис показать. Фото: РИА Новости

Медведев попал в десятку сильнейших игроков 15 июля. Хотя год назад в это же время он занимал всего лишь 61-ю позицию в рейтинге.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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- Я очень горжусь тем, чего добился, - приводит слова Медведева сайт ATР. - Несколько лет назад я изменил свою жизнь и действительно посвятил себя спорту. Результаты тому доказательство. Надеюсь, это лишь первый шаг в достижении многих целей.

Нынешний сезон Медведев завершил в ранге пятой ракетки мира, он выиграл четыре турнира, в том числе два престижных категории "Мастерс", и в общей сложности добрался до девяти финалов, что стало лучшим показателем в Туре. Как часто случается, после такого взлета наступил спад. Даниил неудачно выступил на Итоговом чемпионате, проиграв три матча в группе.

Но он вернулся еще до наступления нового сезона, одержав победу на выставочном турнире в Саудовской Аравии и получив один миллион долларов призовых. В четвертьфинале россиянин обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:1), в полуфинале оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена (6:3, 6:3), а в финале разделался с итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 6:2). Было видно, что соперники Даниила более расслаблены и играют в свое удовольствие. Он же сражался как за настоящий трофей. Но в ситуации Медведева это понятно. Нужна была и уверенность, и в принципе понимание, в какой он сейчас форме. Так что Даниил не хотел бы обесценивать эту победу.

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- Приятно быть первым теннисистом, кто выиграл в Эр-Рияде. Если у турнира появится история, то лет через двадцать мое достижение будет выглядеть еще круче, - цитирует Медведева официальный сайт соревнований. - Моя главная цель - выигрывать в каждом матче. Понимаю, что это невозможно, но я стремлюсь к этому.

К сожалению, еще с одного выставочного турнира в Абу-Даби, который состоится 19-21 декабря, Медведев снялся. Причиной отказа стала травма бедра, которая уже беспокоила нашего теннисиста. Медведев собирается обследоваться во Франции, после чего спланирует остаток предсезонной подготовки.

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