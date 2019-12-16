Для борьбы со спекулянтами Пушкинский музей введет именные билеты

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует продавать именные билеты на самые важные выставки. Новую систему собираются ввести в 2020 году как вынужденную меру борьбы с перекупщиками, которые могут повысить цены в несколько раз.

"Люди скупают билеты и потом продают их прямо в очередях за огромные деньги. Это отвратительно. Поэтому на самые наши важные выставки, на которые, как мы планируем, будет очень много людей, сделаем именные билеты", - рассказала журналистам директор музея Марина Лошак. Она отметила, что подобная система работает в Большом театре уже не первый год: билеты реализуют только на официальном сайте или в кассах театра. Администрация предупреждает, что перекупщики, продающие билеты в несколько раз дороже, могут продать подделку, которая не гарантирует проход на представление.

Концертный зал "Зарядье" также принимает меры борьбы со спекулянтами. Например, билеты на предновогоднюю премьеру "Красной Шапочки" Сергея Полунина, сделанную специально для этой площадки, можно приобрести только при предъявлении паспорта и не больше 4 билетов в одни руки.