Для борьбы со спекулянтами Пушкинский музей введет именные билеты

Новости

Володин: Госдума готовит карту дефицита кадров в больницах 15:46
В Череповце затонул один из причалов речного вокзала 15:38
Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect 15:31
В Екатеринбурге подросток умер от внезапной остановки сердца 15:28
Экс-чиновник Минобороны осужден на десять лет за взятку 15:28
Законопроект о Brexit внесут в британский парламент 20 декабря 15:23
В Северодвинске задержали вероятного поджигателя ветхих домов 15:20
"Леонард" из "Теории Большого взрыва" подписался на новый ситком 15:20
В Екатеринбурге железнодорожный вокзал эвакуировали из-за "бомбы" 15:19
Во Франции водителей Uber обяжут делать селфи за рулем 15:14
Фонд "Возрождение Тобольска" представил издание "Белорусы в Сибири" 15:13
В Чебоксарах арестовали студентку, напавшую с ножом на педагога 15:08
Песков рассказал о разнице между Порошенко и Зеленским 15:01
В Москве продлили "желтый" уровень опасности 15:00
В Краснодаре из горящего хлебозавода эвакуировали персонал 15:00
В Ярославле восстановят пострадавший от взрыва газа дом 15:00
Возвращение Opel: в каких городах можно купить новинки немецкой марки 15:00
Кинотеатру "Художественный" в Москве добавят один этаж 14:56
Ученые: Электронные сигареты увеличивают риск развития болезней легких 14:50
Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом 14:46
В Анапе возбудили дело о гибели подростка в больнице 14:42
В Крыму "черных археологов" осудили за изъятие монет Золотой Орды 14:36
На греческой фреске минойской эпохи обнаружили живущих в Индии обезьян 14:36
Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero могут получить одну платформу 14:33
Роман Шаронов покидает казанский "Рубин" 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 13:57
Рубрика: Культура

Для борьбы со спекулянтами Пушкинский музей введет именные билеты

Текст: Мария Воронова
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует продавать именные билеты на самые важные выставки. Новую систему собираются ввести в 2020 году как вынужденную меру борьбы с перекупщиками, которые могут повысить цены в несколько раз.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Люди скупают билеты и потом продают их прямо в очередях за огромные деньги. Это отвратительно. Поэтому на самые наши важные выставки, на которые, как мы планируем, будет очень много людей, сделаем именные билеты", - рассказала журналистам директор музея Марина Лошак. Она отметила, что подобная система работает в Большом театре уже не первый год: билеты реализуют только на официальном сайте или в кассах театра. Администрация предупреждает, что перекупщики, продающие билеты в несколько раз дороже, могут продать подделку, которая не гарантирует проход на представление.

Концертный зал "Зарядье" также принимает меры борьбы со спекулянтами. Например, билеты на предновогоднюю премьеру "Красной Шапочки" Сергея Полунина, сделанную специально для этой площадки, можно приобрести только при предъявлении паспорта и не больше 4 билетов в одни руки.

Госдума проголосовала за миллионный штраф для билетных спекулянтов
Как наживаются на перепродаже билетов в музеи и театры Петербурга

Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Автомобили Opel вернулись на российский рынок
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик