Джон Фрушанте вернется в Red Hot Chili Peppers

В группу Red Hot Chili Peppers (RHCP) после десятилетнего перерыва возвращается Джон Фрушанте - об этом сообщается в инстаграме калифорнийских рокеров. Гитарист ушел в "свободное плавание" в 2009 году и, к разочарованию многих своих поклонников, сосредоточился в основном на электронной музыке.

Группа прощается с Джошем Клингхоффером - музыкант, пришедший на замену Фрушанте, записал с RHCP два альбома: "I'm With You" (2011) и "The Getaway" (2016).

"Джош - прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, которое провели вместе. Также с огромным волнением и переполненными сердцами мы анонсируем, что Джон Фрушанте возвращается", - говорится в сообщении.

Аналогичные посты у себя в соцсетях разместили барабанщик Чед Смит и бас-гитарист Фли.

Именно с Джоном Фрушанте группа записала свои самые успешные альбомы: "Californication" (1999), "By the Way" (2002) и "Stadium Arcadium" (2006). При этом до 2009 года гитарист уже единожды покидал коллектив - в 1992 году. В 1998 году музыкант вернулся на сцену. Всего на счету Фрушанте более 15 сольных пластинок, последние из них выдержаны в экспериментальном стиле.

Red Hot Chili Peppers - группа, созданная в 1983 году в Калифорнии. Имеет 7 премий "Грэмми" и свою звезду в Зале славы рок-н-ролла.