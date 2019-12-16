Новости

В Мурманске "заминировали" здание областного правительства 13:45
Жители Тулы остались без воды из-за коммунальной аварии 13:40
В Челябинске изобрели биофильтр, улавливающий неприятные запахи 13:34
Кремль проанализирует украинский законопроект о децентрализации 13:33
Затонувший в Севастополе плавдок поднимут специалисты ЧФ 13:31
Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов вернется в Смольный 13:21
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22 13:20
Принятый в Удмуртии закон о тишине не будет действовать в Новый год 13:19
"Однажды в... Голливуде" назван лучшим фильмом года по версии THR 13:15
Редкие кадры: МиГ-23 сняли на видео на секретной американской авиабазе 13:13
Эксперт: возвращение Opel российский рынок не заметит 13:10
Стало известно, когда в Москве установится снежный покров 13:09
В Краснодаре инвалида-колясочника не пустили в караоке-бар 13:03
Джон Фрушанте вернется в Red Hot Chili Peppers 12:59
Почта в 2019 году завершит ремонт более 3 тысяч отделений 12:55
Лукашенко инициировал реформу Кодекса об административных правонарушениях 12:55
Тела семи человек найдены в грузовике в Рио-де-Жанейро 12:54
Калининградца задержали за пьяный дебош в самолете 12:53
Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье вывезли на самолете 12:53
К 50-летию оригинала "Союзмультфильм" выпустил продолжение "Умки" 12:46
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана 12:46
Автомобили Opel вернулись на российский рынок 12:43
"Мои Документы" приглашают горожан на день рождения Дворца госуслуг 12:41
Киев рассчитывает на этой неделе договориться о новом перемирии в Донбассе 12:40
Мосгаз обновил систему газоснабжения в почти пятистах столичных домах 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 12:59
Рубрика: Культура

Джон Фрушанте вернется в Red Hot Chili Peppers

Текст: Инга Бугулова

В группу Red Hot Chili Peppers (RHCP) после десятилетнего перерыва возвращается Джон Фрушанте - об этом сообщается в инстаграме калифорнийских рокеров. Гитарист ушел в "свободное плавание" в 2009 году и, к разочарованию многих своих поклонников, сосредоточился в основном на электронной музыке.

Фото: Иван Суровый
Лидер Rammstein представил необычную премьеру в театре и сольный альбом

Группа прощается с Джошем Клингхоффером - музыкант, пришедший на замену Фрушанте, записал с RHCP два альбома: "I'm With You" (2011) и "The Getaway" (2016).

"Джош - прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, которое провели вместе. Также с огромным волнением и переполненными сердцами мы анонсируем, что Джон Фрушанте возвращается", - говорится в сообщении.

Аналогичные посты у себя в соцсетях разместили барабанщик Чед Смит и бас-гитарист Фли.

Именно с Джоном Фрушанте группа записала свои самые успешные альбомы: "Californication" (1999), "By the Way" (2002) и "Stadium Arcadium" (2006). При этом до 2009 года гитарист уже единожды покидал коллектив - в 1992 году. В 1998 году музыкант вернулся на сцену. Всего на счету Фрушанте более 15 сольных пластинок, последние из них выдержаны в экспериментальном стиле.

Red Hot Chili Peppers - группа, созданная в 1983 году в Калифорнии. Имеет 7 премий "Грэмми" и свою звезду в Зале славы рок-н-ролла.

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров