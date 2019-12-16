Еду из ресторанов для пассажиров будут доставлять к поездам

"Федеральная пассажирская компания" (дочернее предприятия РЖД) запустила сервис по доставке еды к поездам дальнего следования из кафе и ресторанов, сообщили в РЖД.

"Уже сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, а скоро им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, существующих в России", - говорится в сообщении. Доставлять блюда будут собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису.

Пассажиры смогут оформлять доставку еды к поезду сразу при покупке билета на официальном сайте ОАО "РЖД", а также в личном кабинете к уже купленному билету.

Сделать заказ доставки еды можно перед оплатой проездных документов. Для этого пассажирам достаточно выбрать из дополнительных услуг "Доставку еды к поезду". Если эта услуга заказывается к уже купленному ранее билету, то необходимо авторизоваться на сайте "РЖД Пассажирам", либо ввести данные билета в разделе "Оформление услуг к билетам", после чего также выбрать "Доставку еды", поясняют в РЖД. Заказать доставку еды можно не позднее, чем за 48 часов до начала поездки.

Пока эта услуга работает в тестовом режиме и доступна для пассажиров поездов, которые отправляются с Курского или Ленинградского вокзалов Москвы. До конца этого года доставки еды станет доступна также для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов Москвы, а также Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербург. Также заказать еду можно будет и при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.

В следующем году услугу будут предоставлять и на других маршрутах поездов дальнего следования. Также будет расширяться перечень кафе и ресторанов.