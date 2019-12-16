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16.12.2019 17:54
Рубрика: Экономика

Еду из ресторанов для пассажиров будут доставлять к поездам

Текст: Евгений Гайва
"Федеральная пассажирская компания" (дочернее предприятия РЖД) запустила сервис по доставке еды к поездам дальнего следования из кафе и ресторанов, сообщили в РЖД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Уже сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, а скоро им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, существующих в России", - говорится в сообщении. Доставлять блюда будут собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису.

Фото: ФПК
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Пассажиры смогут оформлять доставку еды к поезду сразу при покупке билета на официальном сайте ОАО "РЖД", а также в личном кабинете к уже купленному билету.

Сделать заказ доставки еды можно перед оплатой проездных документов. Для этого пассажирам достаточно выбрать из дополнительных услуг "Доставку еды к поезду". Если эта услуга заказывается к уже купленному ранее билету, то необходимо авторизоваться на сайте "РЖД Пассажирам", либо ввести данные билета в разделе "Оформление услуг к билетам", после чего также выбрать "Доставку еды", поясняют в РЖД. Заказать доставку еды можно не позднее, чем за 48 часов до начала поездки.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Пока эта услуга работает в тестовом режиме и доступна для пассажиров поездов, которые отправляются с Курского или Ленинградского вокзалов Москвы. До конца этого года доставки еды станет доступна также для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов Москвы, а также Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербург. Также заказать еду можно будет и при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.

В следующем году услугу будут предоставлять и на других маршрутах поездов дальнего следования. Также будет расширяться перечень кафе и ресторанов.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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