Эксперт моды рассказал, в какой одежде встречать Новый год

Магазины сейчас пестрят праздничной одеждой. Покупатели теряются и не знают, какой наряд для встречи Нового года выбрать. О том, как лучше одеться на праздник, "РГ" рассказал эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

По его словам, главное правило сегодня сводится к тому, чтобы "не затягивать" себя в узкое платье.

"Во-первых, сейчас это немодно, во-вторых в новогоднюю ночь должно быть как можно больше драйва и легкости, поэтому стоит добавить объема", - поясняет Владислав Лисовец.

Альтернативой платью, может стать брючный костюм с широкими брюками в пол, закрывающими каблук, в сочетании с простой белой футболкой.

"Пиджак не должен быть облегающим. Как будто бы немного с мужского плеча", - добавляет Владислав Лисовец.

Мужчинам также стоит сделать ставку на комфорт и удобство - не обязательно надевать белую накрахмаленную рубашку, лучше выбрать элегантный свитер или футболку.

При всей актуальности комфорта Новый год все же не стоит встречать в тапочках - туфли на каблуках и различные украшения остаются обязательным условием для женщин.