Эксперты рассказали, кому в 2020 году повысят зарплату

В 2020 году зарплаты вырастут не только у специалистов IT-сектора, на которых сохраняется большой спрос, но и у продавцов, кассиров, строителей.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса по подбору персонала "Работа.ру". "Несмотря на то, что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем - в среднем на 10-12% по рынку", - говорится в исследовании.

Для того, чтобы привлекать на работу новых сотрудников, работодателям из сфер ритейла, производства и строительства придется повышать оклады, которые сейчас в этих сегментах довольно низкие. В среднем рост зарплат в 2020 году составит 7-9%.

Согласно исследованию, из тысячи опрошенных российских работодателей повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний. Это больше, чем в 2018 году. Тогда готовность повышать зарплаты в 2019 году выразили лишь 18% работодателей.