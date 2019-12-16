Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года

В течение следующего года россиянам предстоит выбрать - будут их трудовые книжки бумажными и электронными.

А у тех, кто впервые выйдет на рынок труда с 2021 года такого выбора уже не будет - вся информация о них будет учитываться только в электронном виде. Передавать ее работодатели будут в Пенсионный фонд России о каждом работнике ежемесячно. А работники через личный кабинет ПФР смогут следить за всеми вносимыми в нее изменениями. Если работник увидит неточность в электронном документе, он должен будет написать заявление работодателю, и тот будет обязан внести изменения в документ.

Электронную трудовую книжку в отличие от бумажной нельзя испортить, неверно заполнить или потерять, поэтому они более надежны, чем их бумажные аналоги.