Эрдоган не сумел обидеть Трампа разговорами о геноциде индейцев

Пару лет назад в ходе одной из дискуссий я услышал объяснение, почему США считают себя открытой страной. Суть его сводилась к следующему: когда Пентагон уничтожает в ходе военных действий гражданское население в Сирии, Афганистане или иных местах, то никогда не скрывает содеянного. Просто информирует международное сообщество о числе жертв и, в лучшем случае, извиняется. Или не извиняется - в зависимости от обстоятельств. Это называется "открытостью".

Поэтому, когда в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция официально признает массовое убийство индейцев на территории США геноцидом, это не вызвало ни малейшего раздражения в Вашингтоне.

Возмущение Эрдогана объяснимо. Не пришло месяца со дня его встречи с Дональдом Трампом, как со стороны Белого дома последовал "удар в спину". Принятую в октябре Палатой представителей резолюцию, признавшую геноцидом убийство армян Анкарой в 1915 году, в Турции еще оправдывали не способностью американского лидера повлиять на подконтрольную демократам часть Конгресса. Однако, решение Сената, где преобладают "родственные" Трампу республиканцы, также впервые назвавшего события 1915 года геноцидом, вызвали взрыв негодования турецкого истэблишмента.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что в американском обществе ничуть не скрывают, что в процессе колонизации континента уничтожались индейцы. Исследователи называют цифры - только переселенцы из Европы убили от 56 до 70 миллионов коренных жителей Южной, Центральной и Северной Америки. Газета Yeni Şafak опубликовала доклад комитета Партии справедливости и развития Турции. Его авторы подсчитали сколько миллионов невинных людей по всему миру уничтожили США.

Помимо индейцев стараниями прибывших в Новый свет колонизаторов с середины 16 до середины 19 века было уничтожено в результате пыток и жестокого обращения 35 миллионов выходцев из Африки, завезенных в качестве рабов. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки унесли жизни 350 тысяч человек, в Северной Корее за три года бомбардировок американской авиации погибло почти 4 миллиона человек. Во время вьетнамской войны по вине США погибли 3 миллиона человек. Список гражданских жертв, к гибели которых имеет прямое отношение Вашингтон - длинный и внушительный. Ведь, как сказал в одном из интервью американский кинорежиссер Майкл Мур, "Америка - это государство, основанное на геноциде, построенное рабским трудом и поддерживаемое через порабощение женщин, как граждан второго сорта".

Ни в Конгрессе, ни в Белом доме не отрицают приведенные выше факты. Все они регулярно становятся предметом ожесточенных дискуссий внутри гражданского общества между патриотами и теми, кто считает свою страну изначально порочной. Говорить о победе какой-либо точки зрения преждевременно. Единственный консенсус, к которому постепенно приходит американское общество, заключается в пересмотре отношения к Христофору Колумбу. Значительная часть американцев теперь считает, что тот открыл Америку для того, чтобы ее разграбить.

А вот в отношении отцов-основателей государственности США такого единомыслия не наблюдается. Так называемые прогрессисты утверждают, что они написали американскую конституцию для того, чтобы закрепить законодательно рабовладение. Их противники, напротив, убеждены: США расплатились за грех рабовладения гражданской войной и наряду с "черными страницами" американской истории следует больше вспоминать о достижениях своего государства.

В массовом убийстве индейцев американские СМИ находят и положительные стороны. Недавно CNN опубликовало доклад ученых из Университетского колледжа Лондона. Те утверждали, что депопуляция Америки (так назван геноцид местного населения, - прим. "РГ"), которую осуществили европейские переселенцы, создала условия для промышленной революции и открыла Европе путь к мировому доминированию. И все благодаря ресурсам и еде, привозимой из Старого света, а также вызванными депопуляцией изменениям климата.

В 1900 году, согласно проведенной переписи, на территории США оставалось всего 375 тысяч индейцев (из них 237 тысяч не имели американского гражданства и считались членами племени). В 2010 году власти США принесли официальные извинения коренным жителям Северной Америки. Резолюцию Конгресса на этот счет зачитали перед представителями пяти основных индейских народностей. В документе говорилось о непродуманной политике и насилии в отношении индейцев, грабежах и захвате их земель. Но тут же отмечалось, что изложенные факты не могут стать основанием для предъявления судебных исков правительству США.

На этом фоне угроза Эрдогана официально признать уничтожение индейцев геноцидом, задеть американских политиков или вызвать у них чувство стыда просто не в состоянии. О своей истории жители США слушали вещи и похуже, и пообидней.