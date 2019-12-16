Эрдоган не сумел обидеть Трампа разговорами о геноциде индейцев

Новости

В Ненецком округе объявили 31 декабря выходным для ряда служащих 17:32
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран 17:16
В Англии нашли следы эдопоида возрастом 340 миллионов лет 17:10
Стали известны российские цены на новый Audi Q3 Sportback 17:01
Названы продукты, которые помогают снизить стресс 16:57
В Италии раскопали роскошный храм Митры 16:53
В Осетии по делу банды Гагиева арестовали экс-прокурора 16:48
В двух видах чая нашли пестициды 16:45
В США выяснили, что лучший реагент - виноградная брага 16:38
На петербурженку, угрожавшую выбросить ребенка из окна, завели дело 16:29
Ученые Севастополя разработали систему подводного зрения 16:24
Эксперт моды рассказал, в какой одежде встречать Новый год 16:21
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 16:20
Ветеринары Пулково осмотрели дикобраза, броненосца и игрунку 16:16
На Урале осудили соцработницу, сделавшую ремонт за счет пенсионерки 16:10
К новогодним праздникам в Италии начали продавать воздух 16:06
Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси 16:00
Новый год на белорусских курортах встретят более шести тысяч гостей 16:00
КамАЗ рассекретил тягач будущего 16:00
Пациенты после инсульта будут получать бесплатные лекарства с 2020 года 15:52
Володин: Госдума готовит карту дефицита кадров в больницах 15:46
В Череповце затонул один из причалов речного вокзала 15:38
Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect 15:31
В Екатеринбурге подросток умер от внезапной остановки сердца 15:28
Экс-чиновник Минобороны осужден на десять лет за взятку 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 15:50
Рубрика: В мире

Эрдоган не сумел обидеть Трампа разговорами о геноциде индейцев

Текст: Евгений Шестаков
Пару лет назад в ходе одной из дискуссий я услышал объяснение, почему США считают себя открытой страной. Суть его сводилась к следующему: когда Пентагон уничтожает в ходе военных действий гражданское население в Сирии, Афганистане или иных местах, то никогда не скрывает содеянного. Просто информирует международное сообщество о числе жертв и, в лучшем случае, извиняется. Или не извиняется - в зависимости от обстоятельств. Это называется "открытостью".
Фото: AP Photo/Francisco Seco Фото: AP Photo/Francisco Seco
Фото: AP Photo/Francisco Seco

Поэтому, когда в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция официально признает массовое убийство индейцев на территории США геноцидом, это не вызвало ни малейшего раздражения в Вашингтоне.

Эрдоган пообещал США закрыть базу Инджирлик в случае введения санкций

Возмущение Эрдогана объяснимо. Не пришло месяца со дня его встречи с Дональдом Трампом, как со стороны Белого дома последовал "удар в спину". Принятую в октябре Палатой представителей резолюцию, признавшую геноцидом убийство армян Анкарой в 1915 году, в Турции еще оправдывали не способностью американского лидера повлиять на подконтрольную демократам часть Конгресса. Однако, решение Сената, где преобладают "родственные" Трампу республиканцы, также впервые назвавшего события 1915 года геноцидом, вызвали взрыв негодования турецкого истэблишмента.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что в американском обществе ничуть не скрывают, что в процессе колонизации континента уничтожались индейцы. Исследователи называют цифры - только переселенцы из Европы убили от 56 до 70 миллионов коренных жителей Южной, Центральной и Северной Америки. Газета Yeni Şafak опубликовала доклад комитета Партии справедливости и развития Турции. Его авторы подсчитали сколько миллионов невинных людей по всему миру уничтожили США.

Помимо индейцев стараниями прибывших в Новый свет колонизаторов с середины 16 до середины 19 века было уничтожено в результате пыток и жестокого обращения 35 миллионов выходцев из Африки, завезенных в качестве рабов. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки унесли жизни 350 тысяч человек, в Северной Корее за три года бомбардировок американской авиации погибло почти 4 миллиона человек. Во время вьетнамской войны по вине США погибли 3 миллиона человек. Список гражданских жертв, к гибели которых имеет прямое отношение Вашингтон - длинный и внушительный. Ведь, как сказал в одном из интервью американский кинорежиссер Майкл Мур, "Америка - это государство, основанное на геноциде, построенное рабским трудом и поддерживаемое через порабощение женщин, как граждан второго сорта".

Ни в Конгрессе, ни в Белом доме не отрицают приведенные выше факты. Все они регулярно становятся предметом ожесточенных дискуссий внутри гражданского общества между патриотами и теми, кто считает свою страну изначально порочной. Говорить о победе какой-либо точки зрения преждевременно. Единственный консенсус, к которому постепенно приходит американское общество, заключается в пересмотре отношения к Христофору Колумбу. Значительная часть американцев теперь считает, что тот открыл Америку для того, чтобы ее разграбить.

А вот в отношении отцов-основателей государственности США такого единомыслия не наблюдается. Так называемые прогрессисты утверждают, что они написали американскую конституцию для того, чтобы закрепить законодательно рабовладение. Их противники, напротив, убеждены: США расплатились за грех рабовладения гражданской войной и наряду с "черными страницами" американской истории следует больше вспоминать о достижениях своего государства.

Фото: REUTERS
Эрдоган призвал Турцию отказаться от американской валюты

В массовом убийстве индейцев американские СМИ находят и положительные стороны. Недавно CNN опубликовало доклад ученых из Университетского колледжа Лондона. Те утверждали, что депопуляция Америки (так назван геноцид местного населения, - прим. "РГ"), которую осуществили европейские переселенцы, создала условия для промышленной революции и открыла Европе путь к мировому доминированию. И все благодаря ресурсам и еде, привозимой из Старого света, а также вызванными депопуляцией изменениям климата.

В 1900 году, согласно проведенной переписи, на территории США оставалось всего 375 тысяч индейцев (из них 237 тысяч не имели американского гражданства и считались членами племени). В 2010 году власти США принесли официальные извинения коренным жителям Северной Америки. Резолюцию Конгресса на этот счет зачитали перед представителями пяти основных индейских народностей. В документе говорилось о непродуманной политике и насилии в отношении индейцев, грабежах и захвате их земель. Но тут же отмечалось, что изложенные факты не могут стать основанием для предъявления судебных исков правительству США.

На этом фоне угроза Эрдогана официально признать уничтожение индейцев геноцидом, задеть американских политиков или вызвать у них чувство стыда просто не в состоянии. О своей истории жители США слушали вещи и похуже, и пообидней.

В мире Ближний Восток Турция В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Путин утвердил право запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников ФСБ
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Дмитрий Рогозин: Мы создадим универсальный лифт на Луну
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года