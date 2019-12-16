Новости

Ученые: Два яблока в день помогут защитить сердце от заболеваний 09:25
РВСН заменят все советские ракетные комплексы к 2024 году 09:24
Петербургский суд рассмотрит жалобу историка Соколова на свой арест 09:17
В Удмуртии 31 декабря объявили выходным 09:10
На трассе Екатеринбург - Курган незакрепленный груз упал на машины 09:08
Эксперты рассказали, кому в 2020 году повысят зарплату 08:59
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров 08:53
Появилось видео воздушной дуэли Миг-31БМ на Камчатке 08:48
Отбывший дисквалификацию Зыков забросил первую в сезоне шайбу за "Вегас" 08:44
В Приморье мастера боевых искусств будут тренировать защитников тигра 08:31
Привет, Илон Маск! Как УАЗ 43 года назад выпустил свою Tesla 08:25
Обнаружена самая глубокая впадина на земной суше 08:15
Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай 07:52
Юниорская сборная РФ по хоккею впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова 07:26
Врач назвал "недооцененные" пациентами факторы развития рака 07:19
За 4 месяца аэропорт Гонконга недосчитался 3,3 миллиона пассажиров 07:15
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года 06:32
Жителю Забайкалья брошенный окурок обошелся в полмиллиона рублей 06:16
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году 06:00
В Благовещенске осудили "заминировавшего" кинотеатр мужчину 05:59
США заявили об отсутствии крайнего срока в переговорах с КНДР 05:58
Танкисты ВВО атаковали "противника" в Лаосе 05:43
Почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах 05:35
Военные РФ провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке 05:21
Десятки рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за снегопада 04:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 08:53
Рубрика: Экономика

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Татьяна Бакальчук, открывшая в 2004 году интернет-магазин Wildberries, стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло 1 млрд долларов.

Фото: AP Photo/Michael Sohn
Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

Издание Forbes включило россиянку в список новых миллиардеров 2019 года. Всего в списке 200 человек. Это люди в возрасте от 21 года до 90 лет. Свое состояние они заработали в самых разных отраслях - от электромобилей до пуховиков.

Например, четверо запустили производство продуктов питания и напитков. В их числе - Энтони фон Мэндл, который начал выпускать содовую с алкоголем, Джордж Томас Дэйв, продающий напиток из чайного гриба. Еще один новичок, Герберт Вертхайм, стал крупным инвестором в США.

Татьяна Бакальчук - учительница английского языка и мать четверых детей. Свой интернет-магазин Wildberries она запустила в 2004 году, будучи в декретном отпуске. Начинала с перепродажи одежды, которую закупала оптом на немецком сайте. Затем перешла к работе напрямую с поставщиками. Сегодня Wildberries ежедневно посещают 2 млн пользователей из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Выручка Wildberries в 2018 году составила 1,9 млрд долларов.

Экономика Финансы Рейтинги Forbes

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Оператор "Северного потока-2" попробует обогнать санкции
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров