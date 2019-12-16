Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Татьяна Бакальчук, открывшая в 2004 году интернет-магазин Wildberries, стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло 1 млрд долларов.

Издание Forbes включило россиянку в список новых миллиардеров 2019 года. Всего в списке 200 человек. Это люди в возрасте от 21 года до 90 лет. Свое состояние они заработали в самых разных отраслях - от электромобилей до пуховиков.

Например, четверо запустили производство продуктов питания и напитков. В их числе - Энтони фон Мэндл, который начал выпускать содовую с алкоголем, Джордж Томас Дэйв, продающий напиток из чайного гриба. Еще один новичок, Герберт Вертхайм, стал крупным инвестором в США.

Татьяна Бакальчук - учительница английского языка и мать четверых детей. Свой интернет-магазин Wildberries она запустила в 2004 году, будучи в декретном отпуске. Начинала с перепродажи одежды, которую закупала оптом на немецком сайте. Затем перешла к работе напрямую с поставщиками. Сегодня Wildberries ежедневно посещают 2 млн пользователей из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Выручка Wildberries в 2018 году составила 1,9 млрд долларов.