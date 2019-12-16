Госдума составит карту больниц с большим дефицитом медиков

Новости

Трамп будет "разочарован", если Пхеньян продолжит ядерные разработки 00:21
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах 16.12.2019
Борис Джонсон завершил формирование костяка нового кабинета 16.12.2019
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде 16.12.2019
В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине 16.12.2019
Италия готова выдавать россиянам пятилетний шенген 16.12.2019
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство 16.12.2019
Пассажиры смогут купить билеты на поезд со скидкой 30% 16.12.2019
Владимир Путин подписал закон о донном грунте 16.12.2019
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 16.12.2019
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 16.12.2019
Построить больницы и школы на Байкале станет проще 16.12.2019
В новогоднюю ночь украинцам покажут пародию на Трампа 16.12.2019
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом 16.12.2019
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала 16.12.2019
Исследование: 44 млн пользователей придумывают один пароль для всех аккаунтов 16.12.2019
При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты 16.12.2019
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты употреблять зимой 16.12.2019
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название 16.12.2019
В Туле ликвидирована крупная авария, вода начала поступать в дома 16.12.2019
Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона 16.12.2019
Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram 16.12.2019
Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima 16.12.2019
Путин наградил Турчака почетной грамотой 16.12.2019
На Украину опять не пустили журналиста НТВ 16.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 23:30
Рубрика: Власть

Пациенты ждут врачей

Госдума составит карту больниц с большим дефицитом медиков
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Дефицит медицинских кадров следует ликвидировать, не дожидаясь 2024 года, на который ориентируются многие госпрограммы. О том, какие меры надо принять безотлагательно, говорили в понедельник на площадке Госдумы участники заседания Совета законодателей.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за последние два года нехватка врачей в первичном звене сократилась на 10 тысяч - с 35 тысяч до 25 тысяч человек, среднего персонала - на 12 тысяч, со 142 до 130 тысяч. Узких специалистов стало больше на 7-20% по разным профилям.

Построить больницы и школы на Байкале станет проще

Правительство принимает меры для привлечения и закрепления кадров, особенно в малых городах и сельской местности. Но не все они дают желаемый эффект. Например, целевой набор в медвузы. По данным Минздрава, он работает отлично, выпускники выполняют свои обязательства. Однако план приема не совпадает с реальными потребностями. "Мы проанализировали заявки регионов - там кто угодно, кроме того, что нужно. Стоматологи, которых переизбыток", - рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В итоге, по ее словам, субъекты не "выбрали" полторы тысячи мест из целевой квоты в этом году. Она призвала Минздрав и министерство науки и высшего образования скорректировать план приема с учетом реальных потребностей регионов.

В соответствии с федеральным проектом по устранению дефицита медицинских кадров, Минздрав планирует "к 2024 году выйти на 95-процентную обеспеченность и врачами, и средним медицинским персоналом", заявила Скворцова.

Но так долго ждать нельзя, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. "У нас в следующем году, в марте будет правительственный час, мы постараемся до него составить карту районных и центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40% - практически каждая вторая вакансия, - и вам ее озвучим", - сказал он, обращаясь к министру.

Он подчеркнул, что дефицит кадров сводит на нет многие усилия региональных и центральных властей по модернизации здравоохранения: на современном оборудовании просто некому работать, оно "простаивает, пылится".

Причина оттока медицинских кадров из госсектора понятна - он не выдерживает конкуренции с частными клиниками по уровню зарплат. Володин готов поспорить, что данные Минздрава по средней зарплате врача по стране - 79 тысяч рублей в месяц - не отражают реальной картины. "У нас нет с вами таких средних зарплат. Я знаю это и по своему избирательному округу. И 70 тысяч нет, и 60 тысяч", - заявил он и предложил вывести из подсчета Москву, Санкт-Петербург и северные регионы (ХМАО, ЯНАО, Чукотку).

Вячеслав Володин предложил считать средние зарплаты медиков в регионах без учета зарплат главврачей

Кроме того, "тот фонд, о котором идет речь, включает в себя зарплату главного врача, его заместителя, бухгалтера и так далее вплоть до любимых секретарей и уборщиц, которые порой получают по 100 тысяч", отметил спикер Госдумы. "А обычные врачи и молодые специалисты могут получать гораздо меньше", - подчеркнул он.

Володин считает правильным издать нормативы Минздрава о том, чтобы врач гарантированно поручал не менее 55% двукратной средней зарплаты по региону, а остальное добирал за счет стимулирующих надбавок. "А еще более правильным было бы вывести из этих заработных плат доходы руководителя медицинского учреждения", - считает спикер Госдумы. Он предложил регионам принять такие решения на своем уровне. "Тогда будет у нас реальная картина по больницам", - заявил он.

В Астрахани опубликовали номера телефонов всех местных главврачей

По словам Скворцовой, рекомендация по структуре зарплаты уже внесена в законодательство. "Сейчас принято решение, что минтруд готовит изменения в Трудовой кодекс в отношении наделения правительства правом по восстановлению отраслевых систем оплаты труда по направлениям", - сообщила она. Это значит, что в обиход вернется понятие "ставка" и квалификационные категории. Тогда зарплаты врачей станут более обоснованными, считают в Минздраве.

Отдельно обсуждалась ситуация с лекарственным обеспечением. Валентина Матвиенко призвала как можно скорее решить проблему доступности эффективных и надежных препаратов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Правительство Минздрав

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок