Госдума составит карту больниц с большим дефицитом медиков

Дефицит медицинских кадров следует ликвидировать, не дожидаясь 2024 года, на который ориентируются многие госпрограммы. О том, какие меры надо принять безотлагательно, говорили в понедельник на площадке Госдумы участники заседания Совета законодателей.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за последние два года нехватка врачей в первичном звене сократилась на 10 тысяч - с 35 тысяч до 25 тысяч человек, среднего персонала - на 12 тысяч, со 142 до 130 тысяч. Узких специалистов стало больше на 7-20% по разным профилям.

Правительство принимает меры для привлечения и закрепления кадров, особенно в малых городах и сельской местности. Но не все они дают желаемый эффект. Например, целевой набор в медвузы. По данным Минздрава, он работает отлично, выпускники выполняют свои обязательства. Однако план приема не совпадает с реальными потребностями. "Мы проанализировали заявки регионов - там кто угодно, кроме того, что нужно. Стоматологи, которых переизбыток", - рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В итоге, по ее словам, субъекты не "выбрали" полторы тысячи мест из целевой квоты в этом году. Она призвала Минздрав и министерство науки и высшего образования скорректировать план приема с учетом реальных потребностей регионов.

В соответствии с федеральным проектом по устранению дефицита медицинских кадров, Минздрав планирует "к 2024 году выйти на 95-процентную обеспеченность и врачами, и средним медицинским персоналом", заявила Скворцова.

Но так долго ждать нельзя, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. "У нас в следующем году, в марте будет правительственный час, мы постараемся до него составить карту районных и центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40% - практически каждая вторая вакансия, - и вам ее озвучим", - сказал он, обращаясь к министру.

Он подчеркнул, что дефицит кадров сводит на нет многие усилия региональных и центральных властей по модернизации здравоохранения: на современном оборудовании просто некому работать, оно "простаивает, пылится".

Причина оттока медицинских кадров из госсектора понятна - он не выдерживает конкуренции с частными клиниками по уровню зарплат. Володин готов поспорить, что данные Минздрава по средней зарплате врача по стране - 79 тысяч рублей в месяц - не отражают реальной картины. "У нас нет с вами таких средних зарплат. Я знаю это и по своему избирательному округу. И 70 тысяч нет, и 60 тысяч", - заявил он и предложил вывести из подсчета Москву, Санкт-Петербург и северные регионы (ХМАО, ЯНАО, Чукотку).

Вячеслав Володин предложил считать средние зарплаты медиков в регионах без учета зарплат главврачей

Кроме того, "тот фонд, о котором идет речь, включает в себя зарплату главного врача, его заместителя, бухгалтера и так далее вплоть до любимых секретарей и уборщиц, которые порой получают по 100 тысяч", отметил спикер Госдумы. "А обычные врачи и молодые специалисты могут получать гораздо меньше", - подчеркнул он.

Володин считает правильным издать нормативы Минздрава о том, чтобы врач гарантированно поручал не менее 55% двукратной средней зарплаты по региону, а остальное добирал за счет стимулирующих надбавок. "А еще более правильным было бы вывести из этих заработных плат доходы руководителя медицинского учреждения", - считает спикер Госдумы. Он предложил регионам принять такие решения на своем уровне. "Тогда будет у нас реальная картина по больницам", - заявил он.

По словам Скворцовой, рекомендация по структуре зарплаты уже внесена в законодательство. "Сейчас принято решение, что минтруд готовит изменения в Трудовой кодекс в отношении наделения правительства правом по восстановлению отраслевых систем оплаты труда по направлениям", - сообщила она. Это значит, что в обиход вернется понятие "ставка" и квалификационные категории. Тогда зарплаты врачей станут более обоснованными, считают в Минздраве.

Отдельно обсуждалась ситуация с лекарственным обеспечением. Валентина Матвиенко призвала как можно скорее решить проблему доступности эффективных и надежных препаратов.