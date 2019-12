Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect

Каждое десятилетие в мировой рок-музыке появляются группы, которым критика сулит лавры "новых "The Beatles". За их светлые и освежающие быт мелодии, теплоту интонаций, обаяние, музыкальное совершенство, бит-ритмы и экспериментальный дух в лучших балладах и рок-н-роллах. Bay City Rollers, Electric Light Orchestra (про которых и сам Джон Леннон говорил, что они смогут звучать как "The Beatles"), Babies… Квартет Keane тоже из их числа. В десятые годы альбомы группы занимали первые места в хит-парадах Великобритании, да и других стран мира. Но затем, на пике славы Keane ушли "в бессрочный творческий отпуск", выясняя, кто из них круче уже сольными дисками. Теперь вот вернулись: возродили Keane и выпустили первый за шесть лет альбом - Cause And Effect.

Фото: EPA/BALAZS MOHAI