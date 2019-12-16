Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect

Каждое десятилетие в мировой рок-музыке появляются группы, которым критика сулит лавры "новых "The Beatles". За их светлые и освежающие быт мелодии, теплоту интонаций, обаяние, музыкальное совершенство, бит-ритмы и экспериментальный дух в лучших балладах и рок-н-роллах. Bay City Rollers, Electric Light Orchestra (про которых и сам Джон Леннон говорил, что они смогут звучать как "The Beatles"), Babies… Квартет Keane тоже из их числа. В десятые годы альбомы группы занимали первые места в хит-парадах Великобритании, да и других стран мира. Но затем, на пике славы Keane ушли "в бессрочный творческий отпуск", выясняя, кто из них круче уже сольными дисками. Теперь вот вернулись: возродили Keane и выпустили первый за шесть лет альбом - Cause And Effect.

Главная аудитория Keane - романтичные, ценящие красивые и искренние чувства женщины. Ведь песни Keane - возвышенные, пылкие, чарующие. Нежно, душевно и страстно спетые - от хитов 2005 года Everybody's Changing и Somewhere Only We Know до сингла с нового диска Love Too Much. Да и на единственном за время существования группы концерте в Москве, в зале, а тем более у сцены, в основном были девушки. Что тоже добавляло ассоциаций с The Beatles - стоит только вспомнить съемки для телевидения их концертов 60-х годов: визжащие от восторга красавицы, танцы в зрительном зале, летящие на сцену цветы, мягкие игрушки и предметы одежды…

Конечно, никто и не сравнивал степень таланта двух английских коллективов. Но, безусловно, Keane стараются продолжать традиции The Beatles и их любовь к бит-музыке, делая при этом больший акцент на поп-мелодику и нео-классику. Ведь главный инструмент у парней отнюдь не гитара, а их лидер - не милый и улыбчивый фронтмен Том Чаплин, а эмоциональный и обычно хмурый пианист, органист, басист и вообще мульти-инструменталист Тим Райс-Оксли.

Именно этот романтик создал Keane, а потом пригласил в него и Тома. Именно он пишет мелодии, задает тон, делает аранжировки. И как раз благодаря любви Тома к фортепиано и электронным клавишным, привносящим в песни чары изящества, воздушной атмосферности, барочной вычурности и комфортабельного уюта теплого летнего вечера - Keane и стали мировыми рок-звездами, а критика окрестила их музыку еще и пиано-роком.

Да, у Тома и Тима не получилось стать успешными по одиночке, сольные альбомы первого перебарщивали с приторностью, а второй, возможно, пугал меломанов некоей "навороченностью" нового материала. Хотя после выхода своего самого удачного релиза The Wave, Чаплин даже провел гастрольный тур с другими музыкантами...

Но зато теперь Keane возродились в своем золотом составе и выпустили Cause And Effect - 11 новых романтичных песен с ведущей ролью электронных клавишных в аранжировках и позитивным настроением. Том редко повышает голос, упоительно речист, вокально-притягателен и только в отдельных треках немного перебарщивает с меланхолией и декларативным "заламыванием рук" в вокальных мизансценах. До битловской тяги к экспериментам и использованию новых инструментов (Джордж Харрисон, например, первым в роке сыграл на индийском ситаре, а Пол Маккартни задействовал клавесин) Keane, впрочем, так и не добрались.