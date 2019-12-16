Группа Queen выпустила клип на песню, не попавшую ни в один ее альбом

Эту красивую, медленную композицию Queen записали еще в 1984 году. Первым голосом ее пел Фредди Меркьюри, а звучание торжественного и праздничного хора обеспечивали Роджер Тейлор и Брайан Мэй. Но клип на Thank God It"s Christmas ("Спасибо, Господи, что сейчас Рождество") легендарная группа сняла только сейчас. Как раз к приближающемуся празднику.

Клип получился малобюджетным и мультипликационным. В нем беспрестанно падает снег и показан рождественский город, жители которого заняты предпраздничными делами: кто-то сидит на скамейке и подкармливает лису, кто-то готовится к празднику дома, а кто-то смотрит с крыши на северное сияние.

Режиссером видео стал Джастин Мун, причем клип вышел в двух версиях: обычной и с субтитрами - для того, чтобы меломаны могли читать текст песни и тоже подпевать.

Каждый из оставшихся в Queen музыкантов "золотого состава" не преминул возможностью рассказать о Рождестве.

Брайан Мэй: Нужно помнить, что все мы, люди, и поэтому должны чувствовать ответственность за благополучие всех живых созданий на Земле. Причем, не только для нашего собственного блага и блага наших потомков, но и из уважения к правам самих животных.

Роджер Тейлор: Для многих из нас Рождество - это обычно очень напряженный период жизни. Но никогда не забывайте про этот замечательный праздник.

Кстати

А певец Адам Ламберт, который уже несколько лет работает с Queen в качестве приглашенного солиста и в студии, и на гастролях, между тем выпустил и новый очень интересный сольный альбом True.