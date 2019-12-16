Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram

Социальная сеть Instagram с 16 декабря внедрила новую функцию. Теперь пользователей будут уведомлять, если при размещении фото или видео к те напишут оскорбительную подпись. По мнению руководства соцсети, это позволит дать людям шанс пересмотреть свои слова перед публикацией. Об этом сообщается на официальном сайте соцсети.

"В рамках нашего долгосрочного обязательства возглавить борьбу с запугиванием в интернете мы разработали и протестировали ИИ (искусственный интеллект), который может распознавать различные формы запугивания в Instagram", - говорится в сообщении.

Помимо ограничения хулиганства, это предупреждение поможет узнать о политике соцсети, о всех запрещённых действиях. Для начала эта функция будет внедрена в некоторых странах, в затем распространится по всему миру в ближайшие месяцы.

Ранее в этом году в Instagram была запущена функция, которая выявляет оскорбительные комментарии к постам других пользователей и предупреждает об этом владельцев этих комментариев. Результаты оказались действенными.