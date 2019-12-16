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16.12.2019 19:15
Рубрика: Экономика

Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram

Текст: Екатерина Ясакова

Социальная сеть Instagram с 16 декабря внедрила новую функцию. Теперь пользователей будут уведомлять, если при размещении фото или видео к те напишут оскорбительную подпись. По мнению руководства соцсети, это позволит дать людям шанс пересмотреть свои слова перед публикацией. Об этом сообщается на официальном сайте соцсети.

Фото: iStock
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"В рамках нашего долгосрочного обязательства возглавить борьбу с запугиванием в интернете мы разработали и протестировали ИИ (искусственный интеллект), который может распознавать различные формы запугивания в Instagram", - говорится в сообщении.

Помимо ограничения хулиганства, это предупреждение поможет узнать о политике соцсети, о всех запрещённых действиях. Для начала эта функция будет внедрена в некоторых странах, в затем распространится по всему миру в ближайшие месяцы.

Ранее в этом году в Instagram была запущена функция, которая выявляет оскорбительные комментарии к постам других пользователей и предупреждает об этом владельцев этих комментариев. Результаты оказались действенными.

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